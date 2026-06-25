Michelle Bolsonaro detona Flávio e escala disputa no interior da extrema direita

O vídeo de Michelle Bolsonaro provoca muitas especulações nos meios políticos, e me faz lembrar de um velho ditado proferido pela minha mãe em situações como essa: “Tem gato nessa tuba”. A primeira pergunta: A quem interessa enfraquecer a candidatura de Flávio Bolsonaro nessa altura do campeonato, período de fechamento das alianças?

O vídeo de Michelle Bolsonaro dispara em Flávio, e trará mais danos para a sua campanha, mas também tem outras direções, é um sinal para o “andar de cima”, que ainda tenta construir uma terceira via. Quem sabe uma ponte para um acordo mais geral para aliviar a situação de Jair Bolsonaro.

Tudo indica que o material produzido, com excelente qualidade, teve conhecimento prévio de Bolsonaro. É verdade que há uma disputa em curso no interior do movimento bolsonarista, ou seja, uma disputa pelo espólio, – 2030 em jogo. E Michelle é um nome poderoso na constelação bolsonarista e da extrema direita.

As consequências políticas imediatas: o vídeo bate duro em Flavio, divide a extrema direita e libera setores do bolsonarismo para acordos com a velha direita nos estados. Além de abrir condições de diálogo mais amplo com o núcleo duro do establishment político (partidos da 3a. Via, Rede Globo…) judiciário (STF) e empresarial-financeira (Faria Lima).

Vamos aguardar os próximos dias. a) o grau de resiliência da candidatura de Flávio Bolsonaro; b) as tentativas de ajuste interno no Clã e no balcão de negócios do PL, o que pode ser um dos objetivos da aparição de Michelle; c) o efeito no eleitorado popular do bolsonarismo; d) as próximas movimentações do establishment político e judiciário.

Por último, é bom lembrar que o “andar de cima” ainda procura um candidato (a) pra chamar de seu – como aconteceu nas eleições de 1989 – fez vários experimentos e apostou as fichas por Fernando Collor para derrotar Lula ou o monstro “Brizula”, segundo afirmava a imprensa de direita e liberal da época, a Fiesp e semelhantes.

A eleição presidencial de 2026 promete lances dramáticos e reviravoltas, comuns em momentos de intensa polarização social e de encruzilhadas políticas e de rumos.