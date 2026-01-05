Militares venezuelanos intimidam Trump

Vem à tona a razão pela qual Trump não tirou o chavismo do poder e não empossou a oposição de direita, aceitando a vice de Maduro

Militares venezuelanos, os fiadores da longa presidência de Hugo Chávez e Nicolas Maduro, são profundamente chavistas e têm ódio à elite branca local, ao grande empresariado, concentradores de renda.

A rejeição dos militares a María Corina Machado e Edmundo Gonzalez fez Trump declarar que “não quer” a inacreditável “Nobel da Paz” por “não ter respeito” na Venezuela.

Essa declaração esconde o fato de que Trump não está preocupado com quem tem ou não respeito, mas, sim, com o fato de que para colocar a oposição de direita no poder teria que invadir a Venezuela por terra e meter os EUA em mais um atoleiro, porque o país caribenho é bem armado e mesmo depois de uma demorada guerra sabe que a direita acabaria derrubada.

Trump está muito menos a cavaleiro do que deixa ver. Se ele começar uma guerra de verdade, que produzirá mortos em escala industrial dos dois lados do conflito, estará frito nas eleições de novembro.

Trump decidiu apostar em ações cirúrgicas relâmpago como a que sequestrou Nicolás Maduro. Poderá repeti-las no curto prazo? Contra Cuba, por exemplo? Talvez. Contra a Colômbia? Muito mais difícil.

O blefe do presidente dos EUA esconde o fato de que ele tem lá suas fragilidades. Sua popularidade está fortemente abalada, segundo TODAS as pesquisas, e uma grande derrota em novembro o fará cair.