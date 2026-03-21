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      Eduardo Guimarães

      Eduardo Guimarães é responsável pelo Blog da Cidadania

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        Moraes decide não “soltar” Bolsonaro

        Há três semanas, o ministro tomou uma decisão sobre domiciliar Bolsonaro que repete agora porque absolutamente nada mudou

        Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes (Foto: Antonio Augusto/STF)

        Em 20 de fevereiro de 2026, pouco antes de a Polícia Federal enviar a Alexandre de Moraes o laudo sobre a saúde de Bolsonaro que ele pedira para decidir sobre a prisão domiciliar do ex-presidente, o procurador-geral da República recomendou que não fosse concedida.

        Há três semanas, em 2 de março de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal de Jair Bolsonaro, negou pedido de “prisão domiciliar humanitária” ao ex-presidente com base no laudo encomendado à PF, que atestou que a Papudinha tem plenas condições de atender às necessidades do ex-presidente.

        A mídia conservadora, ora convertida ao “bolsonarismo moderado” do Flávio “Rachadinha”, advoga pela “soltura” virtual do Jair em virtude de ele ter sido acometido por uma pneumonia aspirativa.

        Aqui, passo a fazer um relato pessoal. Minha quarta filha, Victo.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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