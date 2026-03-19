Bolsonaro segue na UTI com melhora clínica, mas sem alta prevista

247 - Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora no quadro de saúde nas últimas 24 horas, conforme boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19) pelo hospital DF Star, em Brasília. Apesar da evolução considerada positiva, ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta, enquanto segue em tratamento intensivo contra uma pneumonia bacteriana bilateral.

Segundo a equipe médica, houve redução dos marcadores inflamatórios e resposta satisfatória ao tratamento com antibióticos administrados por via intravenosa. O quadro clínico é estável, mas ainda requer monitoramento contínuo e cuidados especializados, incluindo fisioterapia respiratória e motora.

Em comunicado oficial, o hospital detalhou a evolução do paciente: "O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento".

Internação após mal-estar

Bolsonaro está hospitalizado desde que passou mal no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, onde cumpre prisão. Na ocasião, ele apresentou sintomas como febre, vômitos e queda na saturação de oxigênio.

Exames médicos identificaram uma pneumonia bacteriana bilateral, condição considerada mais delicada por afetar ambos os pulmões. Desde então, a evolução tem sido descrita como gradual, exigindo acompanhamento intensivo.

A possibilidade de transferência para um estágio de menor complexidade dentro da UTI chegou a ser considerada, mas foi descartada diante da necessidade de manutenção do suporte clínico especializado.

Pressão por prisão domiciliar

A melhora no estado de saúde, embora ainda sem previsão de alta, passou a ser utilizada por aliados como argumento em uma estratégia jurídica para solicitar a concessão de prisão domiciliar. A avaliação no entorno do ex-presidente é de que o quadro exige acompanhamento constante, o que reforçaria a necessidade de um ambiente mais adequado.

Nos bastidores, interlocutores intensificaram contatos com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O senador Flávio Bolsonaro se reuniu nesta semana com o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos envolvendo o ex-presidente, em uma articulação que combina ações políticas e jurídicas em Brasília.

A expectativa do grupo é que a continuidade da melhora clínica fortaleça o pedido nos próximos dias.