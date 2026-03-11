Música celebrada ontem, algemas hoje

Uma reportagem publicada recentemente pelo jornal The New York Times chamou minha atenção de forma particular. Não se trata apenas de mais um episódio do conturbado debate migratório nos Estados Unidos. É uma história que ilumina, com clareza desconfortável, as tensões morais que atravessam políticas públicas quando elas passam a tratar pessoas como categorias administrativas. Às vezes, um caso aparentemente isolado revela mais sobre o espírito de uma época do que longos discursos políticos. Este começa com música — e termina com o ruído metálico de algemas.

Há poucos meses, dois adolescentes do sul do Texas eram motivo de orgulho em sua comunidade escolar. Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar e seu irmão Caleb integravam a banda Mariachi Oro, da McAllen High School. O grupo havia conquistado um importante concurso estadual de mariachi, tradição profundamente enraizada na cultura do Texas fronteiriço. O reconhecimento chegou a Washington: os estudantes foram convidados ao Capitólio pela deputada republicana Monica De La Cruz, que decidiu homenagear o grupo no plenário da Câmara.

Diante de parlamentares e visitantes, a congressista afirmou que a comunidade estava orgulhosa do talento, da disciplina e da dedicação daqueles jovens músicos. Era um daqueles momentos simbólicos da política americana: celebrar o esforço estudantil, destacar trajetórias promissoras e apresentar exemplos de integração cultural.

Poucos meses depois, o cenário mudou de maneira abrupta.

Antonio, Caleb, o irmão mais novo Joshua e os pais passaram a integrar outra categoria da burocracia federal: a de detidos pelo serviço de imigração, o ICE — sigla para Immigration and Customs Enforcement.

A família havia entrado nos Estados Unidos em 2023 pela passagem fronteiriça de Brownsville, no Texas, solicitando asilo. Segundo o pai, Luis Antonio Martínez, a decisão de deixar o México foi motivada por ameaças do crime organizado na região de San Luis Potosí. Ele afirma que chegou a ser sequestrado por integrantes de cartel antes de conseguir fugir com a família.

Uma vez em território americano, seguiram o procedimento legal previsto para solicitantes de proteção: registrar-se, comparecer às audiências e manter contato regular com as autoridades migratórias.

Durante meses, foi exatamente isso que fizeram.

De acordo com o relato do pai, a família compareceu a todas as datas exigidas pelas autoridades. Em janeiro, inclusive, haviam sido informados de que o próximo encontro com o serviço de imigração ocorreria apenas meses depois. No entanto, em fevereiro receberam um telefonema solicitando que comparecessem antes do previsto.

Quando chegaram ao local indicado, foram imediatamente detidos.

A notícia rapidamente começou a circular entre políticos e lideranças culturais do Texas. O deputado democrata Joaquin Castro tornou pública sua perplexidade: se a política migratória prometia concentrar esforços em indivíduos considerados perigosos, como explicar a prisão de adolescentes que haviam sido convidados a tocar no Capitólio?

A pergunta ecoou nas redes sociais e em círculos políticos.

Durante a campanha eleitoral e em diversas declarações públicas, o ex-presidente Donald Trump havia afirmado que as ações de deportação priorizariam criminosos e pessoas consideradas ameaças à segurança pública. Casos como o da família Gámez-Cuéllar colocam essa narrativa sob escrutínio.

Enquanto o debate político se intensifica, a situação da família tornou-se ainda mais difícil. Antonio, que completou 18 anos recentemente, foi separado dos pais e dos irmãos e transferido para outra instalação de detenção localizada a mais de 300 quilômetros de distância. Segundo o pai, o jovem chorava quando foi levado algemado.

Música celebrada ontem, algemas hoje

A mãe, Emma Guadalupe Cuéllar, enfrenta tratamento contra câncer de cólon.

No sul do Texas, a notícia provocou indignação na comunidade musical. Para muitos moradores da região, o mariachi não é apenas uma forma de entretenimento: ele faz parte da identidade cultural local e está profundamente presente no sistema educacional. Competições escolares mobilizam estudantes, professores e famílias, gerando orgulho semelhante ao que o futebol americano provoca em outras regiões do país.

Antonio, aliás, havia sido reconhecido recentemente pela Texas Music Educators Association como o melhor trompetista de mariachi do estado.

Agora, a família aguarda audiência judicial prevista para março, enquanto advogados estudam a possibilidade de recorrer a instrumentos legais como o habeas corpus para tentar garantir sua libertação.

O episódio, no entanto, já ultrapassou o campo jurídico.

Entre a homenagem recebida no Capitólio e a detenção em centros migratórios existe um intervalo que revela algo mais profundo sobre o momento político americano. Sistemas legais sofisticados conseguem construir procedimentos detalhados e aplicar regras com precisão técnica. O verdadeiro teste de uma democracia, porém, costuma surgir em outro ponto: decidir quando a aplicação da lei deve caminhar ao lado da humanidade.

Entre o trompete de um jovem músico e o tilintar das algemas federais cabe uma pergunta que nenhuma estatística migratória responde sozinha.

Que tipo de sociedade está sendo afinada quando a música de adolescentes passa a soar como ameaça administrativa?