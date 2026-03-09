Onze pessoas morreram sob custódia do ICE nos EUA em 2026

Reuters – Pelo menos 11 imigrantes morreram sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) entre janeiro de 2026 e o início de março, segundo a agência. No ano passado, ocorreram 31 mortes, o maior número em duas décadas.

Confira os casos

Emanuel Cleeford Damas morreu em 2 de março, em um hospital em Scottsdale, Arizona. Ele era haitiano. O ICE informou que Damas foi detido após ser preso por acusações de agressão em setembro de 2025 em Boston e transferido para o Florence Detention Center, em Arizona. Ele relatou falta de ar em 19 de fevereiro, foi enviado a um hospital local e depois transferido para um hospital em Phoenix, onde ficou na UTI. Ele foi intubado no dia seguinte e morreu em 2 de março, causa desconhecida, segundo o ICE. Em entrevista à Associated Press, seu irmão disse que a morte ocorreu devido a uma dor de dente não tratada e infecção associada. Em resposta ao pedido de comentário, o Departamento de Segurança Interna dos EUA remeteu ao comunicado público do ICE, que não mencionou nenhuma questão dentária.

Pejman Karshenas Najafabadi morreu em 1º de março em um hospital em Natchez, Mississippi. Ele era iraniano e tinha 59 anos. O ICE informou que Karshenas foi detido em abril de 2025 após ser condenado por posse de fentanil. Ele tinha várias condições de saúde crônicas, mas permaneceu detido e foi transferido em outubro de 2025 para o Louisiana ICE Processing Center em Angola, uma instalação aberta durante a administração Trump, segundo o ICE. Em 20 de fevereiro de 2026, a equipe de saúde do ICE avaliou-o novamente e ele foi então transferido para um hospital de cuidados prolongados, onde sofreu parada cardíaca em 1º de março. Foi levado ao Merit Health Hospital em Natchez, Mississippi, onde foi declarado morto.

Alberto Gutierrez Reyes morreu em 27 de fevereiro em um centro médico em Victorville, Califórnia. Ele era mexicano e tinha 48 anos. Gutierrez foi preso por agentes da Patrulha de Fronteira em Los Angeles em janeiro, segundo o ICE. Ele relatou tontura em 25 de fevereiro e foi internado no Victor Valley Global Medical Center por dor no peito e falta de ar. Tornou-se inconsciente e morreu em 27 de fevereiro, segundo o ICE. A vereadora de Los Angeles, Eunisses Hernandez, disse em comunicado que seu escritório esteve em contato com a família e que ele havia sido negado atendimento médico enquanto estava sob custódia do ICE. Em resposta ao pedido de comentário, o Departamento de Segurança Interna afirmou que cuidados médicos abrangentes são fornecidos a todos sob a custódia do ICE.

Jairo Garcia Hernandez morreu em 16 de fevereiro em um hospital em Miami. Ele era guatemalteco, com 27 anos. O ICE informou que Garcia foi detido após ser abordado pela polícia local perto de Rochester, Nova York, em 21 de janeiro de 2025. Segundo a agência, ele era imunocomprometido e já estava com problemas de saúde quando foi detido. Em 16 de fevereiro de 2026, mais de um ano após ser detido, colapsou inesperadamente e morreu.

Lorth Sim morreu em 16 de fevereiro no Miami Correctional Facility, em Miami County, Indiana. Ele era cambojano, com 59 anos. Sim entrou nos EUA como refugiado em 1983, mas havia sido ordenado deportado após várias condenações, segundo o ICE. Ele foi detido ao chegar a um escritório do ICE em Boston em 30 de dezembro de 2025 e depois transferido para o centro de detenção em Indiana. A equipe do ICE encontrou Sim inconsciente em sua cela em 16 de fevereiro e ele foi declarado morto por funcionários e equipe de emergência. O ICE informou que o incidente está sob investigação.

Victor Manuel Diaz morreu em 14 de janeiro no Camp East Montana, em El Paso, Texas. Ele era nicaraguense, com 36 anos. Funcionários do centro de detenção, localizado nas dependências do Fort Bliss, encontraram Diaz inconsciente em seu quarto em 14 de janeiro e ele foi declarado morto pouco depois. O ICE informou que o incidente está sob investigação, mas que a morte foi considerada um "presumido suicídio".

Heber Sanchez Domínguez morreu em 14 de janeiro no Robert A. Deyton Detention Center, em Lovejoy, Geórgia. Ele era mexicano, com 34 anos. Sanchez foi detido pelo ICE após ser preso na Geórgia por dirigir sem habilitação. Foi encontrado "pendurado pelo pescoço e inconsciente em seu quarto" e posteriormente declarado morto em um hospital local. A agência informou que o caso está sob investigação.

Parady La morreu em 9 de janeiro em um hospital na Filadélfia. Ele era cambojano, com 46 anos. O ICE informou que La estava detido no Federal Detention Center da Filadélfia após sua prisão em 6 de janeiro e estava sendo tratado por "abstinência severa de drogas" quando foi encontrado inconsciente em sua cela. Ele foi transferido para o Thomas Jefferson University Hospital, onde foi diagnosticado com falência cerebral e de órgãos e declarado morto em 9 de janeiro.

Luis Beltran Yanez-Cruz morreu em 6 de janeiro em um hospital em Indio, Califórnia. Ele era hondurenho, com 68 anos. Beltran foi preso por agentes federais de imigração em Newark, Nova Jersey, em novembro, segundo o ICE. Em determinado momento, foi transferido para o Imperial Regional Detention Facility, em Calexico, Califórnia. Em 4 de janeiro, queixou-se de dor no peito e foi transferido para um hospital, onde morreu dois dias depois.

Luis Gustavo Nunez Caceres morreu em 5 de janeiro em um hospital na área de Houston. Ele era hondurenho, com 42 anos. Nunez foi preso durante uma operação de imigração em Houston em 17 de novembro de 2025. Foi eventualmente levado ao Joe Corley Processing Center, em Conroe, Texas. Ele foi transferido para o HCA Houston Healthcare em Conroe devido a uma exacerbação da insuficiência cardíaca congestiva em 23 de dezembro de 2025. Após múltiplas emergências médicas com risco de vida, foi declarado morto em 5 de janeiro.

Geraldo Lunas Campos morreu em 3 de janeiro no Camp East Montana, em El Paso, Texas. Ele era cubano, com 55 anos. Lunas morreu em um centro de detenção inaugurado pela administração Trump nas dependências do Fort Bliss, no Texas, segundo o ICE. Inicialmente, a agência disse que ele sofreu "mal-estar médico" e que o incidente estava sendo investigado. O Washington Post informou posteriormente que o legista local provavelmente classificaria a morte como homicídio. O jornal também entrevistou um detento que afirmou ter visto guardas estrangulando Lunas quando ele se recusou a entrar em confinamento solitário. Após a reportagem, o Departamento de Segurança Interna emitiu novo comunicado afirmando que Lunas tentou suicídio enquanto estava detido, que a equipe de segurança "interveio imediatamente para salvar sua vida", mas que ele "resistiu violentamente" à intervenção.