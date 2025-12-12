Nem pra Huguinho serve

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, reiteradamente tem demonstrado que nem atributos mínimos para ser sobrinho do Pato Donald ele possui. Alçado à maior cadeira daquela Casa legislativa pelo padrinho Arthur Lira, o deputado paraibano insiste em expressar sua pequenez - ora em atitudes, ora na total ausência delas.



Fosse o Huguinho, irmão de Luizinho e Zezinho, ao menos teria um senso elementar de responsabilidade e um mínimo de disciplina institucional. Seria organizado, como um escoteiro aplicado; seguiria o manual à risca - ou seja, a Constituição. Fosse Huguinho, seria metódico, planejador, dedicado às soluções corretas, porque carregaria um traço essencial: idealismo ético. Como o personagem, seria o famoso “certinho”.



Mas Hugo Motta escolheu outro caminho. Preferiu ser Luizinho - o esperto preguiçoso. O que busca atalhos, acordos improváveis, fórmulas fáceis para problemas complexos. Em vez de exercer a liderança com base na técnica, opta pela malandragem institucional, pelo cálculo raso, pelo movimento que exige menos esforço. Um verdadeiro discípulo do atalho. Hugo, que decidiu ser Luizinho, mostra-se um presidente absolutamente refém do clima ao seu redor. Logo, não é um líder - é um liderado pela manada. Um “estrategista preguiçoso”, daqueles que ficam esperando que alguém resolva as coisas por eles.



Do seu padrinho político recebeu a avaliação que faltava para completar a caricatura: “esculhambação”. Assim Arthur Lira definiu o desempenho de Hugo Motta à frente da Mesa Diretora - por motivos diversos, é verdade, já que Lira havia saído derrotado na votação sobre o pedido de cassação do deputado Glauber Braga. Ainda assim, o adjetivo resume com perfeição o estado atual da Câmara: uma instituição refém de decisões improvisadas, interesses cruzados e um presidente incapaz de sustentar o próprio posto.



A invertida sofrida por Hugo após a decisão de Alexandre de Moraes - que determinou a imediata perda do mandato de Carla Zambelli horas depois de Motta permitir que sua absolvição fosse votada - é apenas mais um retrato fiel da sua absoluta incapacidade de compreender o lugar que ocupa. E aqui não falo de ser de esquerda ou de direita, governista ou oposicionista. Trata-se de estatura política, algo que não se falsifica.



Qualquer estudante do primeiro ano de Direito sabe que, após o trânsito em julgado, cabe à Mesa Diretora apenas declarar a perda do mandato e convocar o suplente. Ponto. Não existe margem para questionamento, interpretação criativa ou submissão ao clamor da arquibancada digital. Mas Motta, sempre sensível aos gritos do entorno, preferiu atender ao coro - e permitiu a votação.



Agora vai espernear. Fará pose. Oferecerá palanque para a vitimização profissional da extrema-direita. Renderá manchetes indignadas, entrevistas ensaiadas, talvez até discursos inflamados no Plenário. Mas a verdade - dura, simples, inevitável - é que terá de declarar a cassação de Zambelli e, em 48 horas, dar posse ao suplente. Que, diga-se, não deve ser muito melhor do que a titular, mas essa é a regra. E se o presidente da Câmara fosse o Huguinho, o sobrinho de Donald - disciplinado, ético, metódico - ela já teria sido cumprida há muito tempo.