No coração do império, um prefeito na contramão da agenda de Donald Trump

Zohran Mamdani tomou posse no primeiro dia do ano como o 111° prefeito da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ele é o primeiro prefeito muçulmano da cidade e um assumido militante socialista, com atuação orgânica nos movimentos sociais por moradia, direito à cidade, de defesa dos imigrantes e da solidariedade ao povo palestino.

Mamdani foi parlamentar pelo estado de Nova York e ganhou projeção no Partido Democrata por sua vinculação entre as bases do partido e dos sindicatos filiados à AFL-CIO. Durante o curso universitário, no Bowdoin College, participou da fundação da seção dos Estudantes para a Justiça na Palestina do campus.

No parlamento estadual, apresentou um projeto de lei para pôr fim à isenção de impostos às organizações beneficentes de Nova York ligadas aos assentamentos israelenses que violem os direitos humanos na Palestina.

No comando da maior cidade do Estados Unidos – mais de 8 milhões de habitantes – e com um orçamento de US$ 115 bilhões e mais de 300 mil funcionários, Mamdani terá pela frente a hostilidade da maior concentração de bilionários por metro quadrado do mundo e uma cidade que também abriga a sede das maiores corporações empresariais e financeiras do planeta.

“Responderemos a todos nova-iorquinos, não a qualquer bilionário ou oligarca que pense que pode comprar nossa democracia. Fui eleito como um socialista democrático e governarei como um socialista democrático”, declarou em sua solenidade de posse.

“Taxem os ricos”, foi uma das palavras de ordem mais ouvidas durante o ato de posse do novo prefeito de Nova York.

Uma agenda anti-Trump e antineoliberal

Eleito com um programa ousado, Zohran Mamdani defende uma cidade mais acessível e democrática para a população trabalhadora de Nova York. A plataforma de governo de Mamdani promete a implantação da tarifa zero no transporte público, o congelamento dos aluguéis, a criação de uma rede de supermercados municipais com preços subsidiados, creches para as crianças entre seis semanas e cinco anos, amplo programa de construção de moradias pelos sindicatos, a adoção de políticas de proteção dos imigrantes e mais investimentos para programas públicos de Saúde e Educação.

A eleição de Zohran Mamdani para a prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos tem um claro sentido político de rejeição das medidas adotadas na gestão do republicano Donald Trump, que opera uma ampla e devastadora ofensiva contra os direitos econômicos e sociais da classe trabalhadora, dos imigrantes, mulheres, docentes e estudantes nas universidades e da população negra. E pode se tornar um ponto de resistência e enfrentamento à truculência e ao autoritarismo da coalizão trumpista.

Donald Trump que age como um ensandecido e expansionista “xerife global” provocando guerras mundo afora, pilhando o petróleo da Venezuela, recolonizando Gaza junto com os sionistas de Bibi Netanyahu e repaginando a Doutrina Monroe terá também que levar em conta o incômodo ocupante da New York City Hall, região do Centro Cívico de Lower Manhattan ou baixo Manhattan, como também é conhecida.

É, sem dúvida, algo novo na paisagem do coração do império…