      Trump diz não ver problema em ser chamado de “fascista” por Zohran Mamdani

      Prefeito eleito de Nova York também foi chamado de "comunista" por Trump na véspera da reunião

      O presidente dos EUA, Donald Trump, se reúne com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, na Casa Branca - 21/11/2025 (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

      247 - Na Casa Branca, uma repórter perguntou nesta sexta-feira (21) ao prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, se ele mantém suas declarações anteriores de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um “fascista”.

      Antes que ele pudesse responder, Trump sorriu e disse: “Você pode só dizer que sim” em resposta à pergunta, porque “é mais fácil”.

      Mamdani respondeu de forma hesitante: “Ok, sim". 

