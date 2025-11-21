Trump diz não ver problema em ser chamado de “fascista” por Zohran Mamdani

247 - Na Casa Branca, uma repórter perguntou nesta sexta-feira (21) ao prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, se ele mantém suas declarações anteriores de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um “fascista”.

Antes que ele pudesse responder, Trump sorriu e disse: “Você pode só dizer que sim” em resposta à pergunta, porque “é mais fácil”.

Mamdani respondeu de forma hesitante: “Ok, sim".