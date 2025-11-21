Trump elogia Mamdani: “concordamos em mais coisas do que imaginava”

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta sexta-feira (21) o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, após ambos se encontrarem pela primeira vez em uma reunião na Casa Branca.

O encontro ocorreu inicialmente a portas fechadas, sem a presença da imprensa, que depois foi convocada ao Salão Oval, onde o presidente e o prefeito eleito posaram juntos para as declarações públicas. Na ocasião, Trump adotou um tom conciliador e destacou o que considera pontos em comum com Mamdani.

“Nós acabamos de ter uma reunião muito boa, muito produtiva. Nós temos uma coisa em comum: nós queremos que a cidade que ambos tanto amamos vá muito bem. Quero parabenizar o prefeito, ele fez uma campanha incrível contra adversários muito fortes e inteligentes”, afirmou.

A mudança de postura do republicano contrastou com ataques que marcaram os dias anteriores, quando Trump chegou a chamar Mamdani de “comunista”. Nesta sexta-feira, porém, o presidente prometeu ajudar a gestão do prefeito a desenvolver projetos prioritários, incluindo iniciativas para ampliar moradias acessíveis na cidade.

“Nós concordamos em muito mais coisas do que eu imaginava”, disse Trump. “Quanto melhor ele se sair, mais feliz eu fico... Não vai haver diferença partidária. Nós vamos ajudá-lo a realizar o sonho de todos: ter uma Nova York forte e segura.”

Mamdani, por sua vez, acompanhou o clima de conciliação e destacou o caráter construtivo da conversa. O prefeito eleito afirmou que a reunião aconteceu em um “lugar de admiração compartilhada e amor a Nova York” e disse que discutiram questões centrais, como o custo de vida da cidade.