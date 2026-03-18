Nordeste brasileiro: quem te viu e quem te vê

O nordeste brasileiro sempre foi a região mais pobre, mais atrasada economicamente, com maior concentração de miséria. O sonho dos nordestinos era emigrar para o "Sul maravilha", onde supostamente teriam tudo o que não tinham no nordeste: emprego, comida, casa.

Ser nordestino era ser discriminado nos outros estados do país, principalmente no centro-sul e no sul do Brasil. Eram os "cabeça-chatas", os "baianos".

Ninguém viajava para o nordeste, era uma tristeza ir a essa região. Bahia, Ceará, Pernambuco: ninguém conhecia, menos ainda pensava em passear por esses estados.

O Brasil mudou muito desde que o PT passou a presidir o país. E o nordeste foi a região que mais mudou.

Quem vem ao nordeste encontra uma região totalmente mudada, parece outro país. Recife, Fortaleza, Salvador, entre as outras cidades do nordeste, revelam tudo o que o Brasil mudou com os governos do Lula e do PT.

Nada a ver com aquela região que o Lula e seus oito irmãos, junto com sua mãe, abandonaram, por fome, sede, falta de trabalho, desesperança. Nada a ver com aquelas cidades que eles passaram, no pau de arara, fugindo para o Sul.

Quem vem hoje ao nordeste se dá conta, mais do que em qualquer outra região, de tudo o que o Brasil mudou para melhor desde 2002. O progresso veio sob a forma de desenvolvimento econômico, empregos, cidades limpas, cheias de gente consumindo nas lojas, nos restaurantes, nos shopping centers, que não deixam nada a dever aos das outras regiões do país, se é que não são maiores e mais bonitos.

Descobrimos como são lindas as praias e o mar do nordeste, suas cores, suas ondas, suas praias, tudo é lindo. Tudo é convidativo, além das pessoas simpáticas e cordiais. A gente se dá conta, comendo essas comidas tão cheias de condimentos locais, como isto é o Brasil, com sua gente, seus temperos, suas praias.

Que delícia estar aqui! Passarei um período muito bom da minha vida dando aula aqui, na universidade pública, por vários meses. Intercambiando com os professores, com os estudantes, podendo fazer chegar a eles algumas das melhores coisas que eu aprendi.

O nordeste se tornou a melhor região do Brasil. Era a mais triste, a mais pobre, a menos convidativa. Agora, além de tudo, tornou-se uma região progressista. Lembro-me que a Dilma conseguiu se eleger presidenta do Brasil ao compensar a baixa votação que tinha no centro-sul e no sul, obtendo 70% de votos no nordeste.

O nordeste, além disso, elegeu novos governadores, que depois se tornaram alguns dos políticos e dos ministros mais importantes dos governos do Lula, renovando a fisionomia da política brasileira. Promovendo novas gerações, que chegam à política para construir um Brasil novo, democrático, menos injusto, menos desigual.