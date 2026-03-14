O Apocalipse e a guerra eterna do Oriente Médio

Há dois milênios, um visionário palestino exilado na ilha de Patmos escreveu um dos textos mais perturbadores e fascinantes da história espiritual da humanidade: o Apocalipse de João – o “discípulo amado” de Jesus. Ali aparecem cavaleiros da destruição, catástrofes cósmicas, labaredas que caem dos céus, impérios que desmoronam e, ao final, a grande batalha de Armagedon – o combate definitivo entre as forças da luz e as forças da sombra. Esse nome, Armagedon, vem do hebraico Har Megido (Monte Megido), um local real situado no norte de Israel. Megido e toda a região ao seu redor foi palco de muitas batalhas na Antiguidade, o que o transformou em símbolo desencadeador de guerras que levarão ao conflito final entre forças cósmicas, as do Bem e as do Mal.

Desde então, cada grande crise histórica, cada hecatombe, cada tragédia bélica que acontece no Médio Oriente, ressuscitam a mesma pergunta: será este o tempo do Apocalipse?

A atual sucessão de guerras, massacres e tensões naquela região do mundo volta a acender essa imaginação milenar. E isso não acontece por acaso. O Oriente Médio é o coração simbólico de toda a história bíblica. Ali estão Jerusalém, cidade sagrada para três religiões; Israel, cujo renascimento político em 1948 muitos interpretam como cumprimento de antigas profecias; e uma geografia espiritual onde cada pedra parece carregar ecos de guerras antigas e promessas messiânicas. A região hoje inclui: Israel, Palestina, Síria, Líbano, Irã (antiga Pérsia), Iraque (antiga Babilônia), e vários outros países. Mais que tudo, Jerusalém ocupa um lugar central nas três grandes “religiões do livro”, todas elas monoteístas: judaísmo, islamismo, cristianismo. Em diversas leituras proféticas, a cidade aparece como o palco das tensões finais da história.

Para alguns setores religiosos - especialmente certos movimentos evangélicos, particularmente os seguidores do cristianismo apocalíptico -, os conflitos que envolvem Israel, Palestina e vários outros países da região, seriam sinais inequívocos de que o relógio da história entrou em sua contagem regressiva final. As guerras que levariam ao fim do mundo não são apenas tragédias: são profecia em movimento. Mas essa leitura, embora poderosa, simplifica excessivamente um texto que é tudo menos literal.O Apocalipse de João foi escrito no século I, quando o Império Romano parecia invencível e esmagava comunidades cristãs nascentes. Para muitos estudiosos, as bestas, os dragões e as catástrofes descritas por João eram metáforas da brutalidade imperial. O Apocalipse seria, portanto, uma linguagem simbólica de resistência: um grito visionário que anuncia que nenhum império - por mais poderoso e absoluto que pareça - é eterno. Em outras palavras, o Apocalipse não fala apenas do fim do mundo. Ele fala do fim de um mundo. E mundos acabam o tempo todo.

Quando olhamos para o Oriente Médio de hoje - um território onde se cruzam rivalidades geopolíticas, fundamentalismos religiosos e interesses estratégicos globais - percebemos algo muito inquietante: aquela região se tornou uma espécie de teatro permanente da tragédia humana. Um espelho das falhas trágicas que, quais forças dos piores infernos, desde sempre pairam sobre os povos da Terra.

Ali, a história parece girar em círculos. Povos inteiros vivem sob o peso de memórias multimilenares, feridas que se transmitem de geração em geração, identidades construídas em torno da guerra e da sobrevivência.

Nesse sentido, o Armagedon seria uma metáfora da luta eterna entre opressão e libertação, e não necessariamente uma guerra geopolítica específica. Visto desse ângulo, o Armagedon talvez não seja uma batalha futura. Talvez ele já esteja acontecendo - não como um evento único, mas como condição recorrente da história humana.

Existe também uma interpretação ainda mais profunda. O psicólogo Carl Gustav Jung via os grandes mitos religiosos como expressões de conflitos arquetípicos da psique coletiva. O Apocalipse, nessa perspectiva, seria a imagem de uma humanidade confrontando sua própria sombra: violência, poder, ganância, destruição.

Se essa leitura simbólica estiver correta, então o verdadeiro campo de batalha do Armagedon não está apenas nas planícies do Oriente Médio. Ele está dentro da própria civilização, nas profundezas da alma coletiva.

O século 21 entrou em uma fase de instabilidade que lembra perigosamente momentos de ruptura histórica: polarização extrema, crises globais, guerras regionais com potencial de expansão planetária, e uma sensação difusa de que as estruturas do mundo que conhecemos começam a ranger, como rangem os edifícios prestes a desabar.

Talvez seja isso que o imaginário apocalíptico sempre tentou dizer.

Não que o mundo vá acabar em chamas celestiais e trombetas divinas. Mas que a nossa, como todas as civilizações, chega a um ponto em que precisa atravessar sua própria noite escura.

Depois das catástrofes, João descreve uma visão inesperada: uma nova cidade, uma nova terra, um novo céu. O caos não é o fim. É a passagem.

Talvez seja essa a verdadeira mensagem esquecida do Apocalipse. Não a obsessão pelo desastre, mas a lembrança de que toda grande crise contém a semente de um renascimento. Como disse Karl Marx, “em todo caos existe o germe de uma nova ordem”.

A pergunta decisiva, portanto, não é se estamos nos aproximando do Armagedon. A pergunta é outra: Se ele já começou, que tipo de mundo surgirá depois dele?