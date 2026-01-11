O contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Master virou pó
A bolada que receberia, também
A mulher de Alexandre de Moraes, Vivian Barci, foi contratada por Daniel Vorcaro antes da liquidação do Master. E só receberia a bolada de R$129 milhões se o banco não fosse liquidado. Como o Master foi liquidado, o contrato dela virou pó. E ela não faz parte da defesa de Vorcaro.
Os advogados, de acordo com reportagem de Adriana Fernandes e José Marques, na Folha de S.Paulo são:
1) Pierpaolo Bottini: Sócio-fundador do Bottini & Tamasauskas, apontado como um dos maiores criminalistas em atividade no país. Foi secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça (2005-2007), no governo Lula.
2) Walfrido Warde: Sócio-fundador do Warde Advogados, especializado em disputas societárias e mercado de capitais. Preside o IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa).
3) Roberto Podval: Fundador do Podval Advogados, atua como criminalista desde 1988. Tem uma carreira marcada por casos complexos e de repercussão na mídia, incluindo processos da Lava Jato. É membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
4) Sérgio Leonardo: Atua no escritório Marcelo e Sérgio Leonardo, fundado em 1949. É um escritório com três gerações de criminalistas com 75 anos de atuação. É ex-presidente da OAB-MG e atual procurador-geral da OAB Nacional.
5) King & Ruiz: Especializado em litígios e disputas de alto risco. Tem escritórios em Miami, São Francisco e Nova York. A defesa é feita por Gabriela Ruiz, sócia-gerente do escritório em Miami.
