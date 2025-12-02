TV 247 logo
        O escritor que censura escritores

        Autobiografias não valem nada, diz o imortal

        O escritor que censura escritores

        Segundo o imortal Ruy Castro, em sua coluna de anteontem na “Folha de S.Paulo”, autobiografias não valem nada porque o autor esconde as passagens tenebrosas de sua vida.

        Já os 200 entrevistados que ele alega consultar em suas biografias são 100% honestos, imparciais e transparentes. Como ele. Octávio Costa que o diga.

        O biógrafo e imortal Ruy Castro é o inimigo número 1 das autobiografias, certamente para manter a sua reserva de mercado.

        Ruy Castro renega autobiografias. Isso é que é um paladino da liberdade de expressão.

        Nenhuma autobiografia presta, segundo o imortal — até o dia em que ele escrever a sua.

        Será que não leu a "Autobiografia precoce", de Yevgeny Yevtushenko?

        Deveria.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

