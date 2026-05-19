O falso antiestablishment e a captura silenciosa do Estado

Durante anos, o bolsonarismo construiu uma narrativa poderosa. Apresentou-se como ruptura. Como revolta popular contra privilégios, corrupção, fisiologismo e captura do Estado por elites políticas tradicionais. Milhões de brasileiros acreditaram que estavam apoiando uma insurgência contra o establishment.

Mas talvez estejamos assistindo agora ao colapso dessa narrativa.

Porque o que emerge não é a imagem de um movimento que enfrentou o sistema. É a de um grupo político que construiu sua própria engrenagem de poder profundamente integrada às estruturas tradicionais do Estado brasileiro — incluindo empresários influentes, fundos financeiros, contratos públicos, emendas parlamentares, redes privadas de influência e circuitos protegidos por crescente opacidade.

O caso envolvendo Henrique Vorcaro talvez tenha se tornado o símbolo mais visível dessa transformação.

E o desgaste de Flávio Bolsonaro (PL, RJ) começa exatamente aí.

Não se trata mais apenas do velho caso das "rachadinhas", embora ele jamais tenha desaparecido do imaginário popular. O problema agora é maior. Surge a percepção de um ecossistema político-financeiro inteiro operando numa zona cinzenta onde dinheiro público, estruturas privadas e interesses políticos parecem circular sem fronteiras claras.

A controvérsia em torno do filme Dark Horse e os milhões de dólares que o financiaram ajuda a iluminar justamente essa engrenagem.

O título do longa tentava provavelmente construir a imagem clássica do outsider improvável — o "azarão" que derrota o sistema. Mas a ironia histórica talvez seja brutal: o "Dark Horse" acabou se tornando metáfora de uma política que mergulhou em ambientes sombrios de opacidade financeira, confidencialidade excessiva e relações nebulosas entre dinheiro e poder.

As informações que vieram à tona envolvendo a produtora ligada ao filme, os fundos privados, os intermediários financeiros e as conexões políticas começaram a produzir algo politicamente devastador: a percepção de que o bolsonarismo jamais foi antissistema.

Pelo contrário. O movimento que denunciava "mamatas" acabou orbitando estruturas sustentadas precisamente pela proximidade com o Estado.

Dinheiro público não desaparece em fundos privados

Flávio Bolsonaro tenta sustentar a narrativa de que não haveria dinheiro público envolvido porque os recursos passaram por fundos privados, holdings, intermediários financeiros ou estruturas empresariais sofisticadas.

Mas isso não elimina sua origem.

Dinheiro público não perde sua natureza apenas porque percorreu circuitos privados antes de chegar ao destino final.

Essa talvez seja a questão central que começa finalmente a atingir parte do eleitorado conservador.

Quando empresários altamente dependentes de contratos públicos, operações estatais, relações privilegiadas com governos ou fundos sustentados pelo Estado passam a financiar ambientes políticos, produções ideológicas ou redes de influência associadas ao bolsonarismo, a separação entre público e privado já foi rompida.

E é justamente aí que o caso se torna explosivo. A discussão deixa de ser apenas jurídica e passa a ser política, moral e democrática.

O Rio de Janeiro, Cláudio Castro e o dinheiro dos servidores

O episódio envolvendo recursos associados ao Rio Previdência talvez seja um dos exemplos mais emblemáticos dessa contradição.

O governo de Cláudio Castro passou a enfrentar questionamentos sobre operações envolvendo recursos previdenciários de servidores públicos em estruturas financeiras ligadas ao universo empresarial do criminoso, que negocia delação premiada, Henrique Vorcaro.

E isso muda completamente a dimensão do debate.

Não estamos falando apenas de capital privado assumindo riscos de mercado. Estamos falando de dinheiro ligado à aposentadoria e à pensão de servidores públicos.

Dinheiro de professores.

De policiais.

De enfermeiras.

De aposentados.

De funcionários públicos que contribuíram durante décadas acreditando que o Estado protegeria aquele patrimônio.

Quando recursos dessa natureza começam a circular em ambientes financeiros altamente conectados politicamente, protegidos por confidencialidade e associados a redes de influência, surge inevitavelmente uma questão democrática profunda:

Quem realmente se beneficiou desse modelo?

Qual foi o retorno concreto para a sociedade?

Qual foi o ganho coletivo produzido por essa engrenagem?

E há um dado particularmente devastador para o senador do PL, Flávio Bolsonaro.

Segundo reportagens e investigações que passaram a circular nos bastidores políticos, o valor associado ao que teria sido solicitado ou articulado por Flávio junto ao universo financeiro ligado a Vorcaro representaria cerca de 11% do montante direcionado pelo governo do Rio de Janeiro ao Banco Master em operações envolvendo recursos públicos e estruturas associadas ao patrimônio estatal.

O dado ganha peso ainda maior porque o Rio de Janeiro não é um território politicamente neutro nessa história. É justamente o principal reduto político da família Bolsonaro há décadas.

Ou seja: a estrutura estadual que movimenta bilhões em operações financeiras com grupos ligados ao ecossistema Vorcaro é também o centro histórico do poder político de Flávio Bolsonaro.

A essa altura, torna-se cada vez mais difícil sustentar a narrativa de coincidências isoladas ou simples proximidade casual entre negócios privados e influência política.

O que começa a emergir é a percepção de um circuito integrado de poder em que bancos politicamente conectados, recursos públicos, fundos estatais, operadores financeiros e estruturas bolsonaristas passaram a orbitar o mesmo ambiente de influência.

E isso talvez seja precisamente o que torna o desgaste de Flávio tão profundo.

Não são apenas suspeitas específicas.

Cresce a sensação de que o bolsonarismo familiar se aproximou perigosamente daquilo que sempre disse combater: a utilização indireta do Estado como alavanca de poder político e privado.

O novo orçamento paralelo da política brasileira

O problema não se limita ao Rio de Janeiro.

Nos últimos anos, o Brasil assistiu à explosão das emendas parlamentares como instrumento central de poder político.

Deputados federais, senadores, assembleias estaduais e câmaras municipais passaram a operar volumes gigantescos de recursos públicos. Em muitos casos, criou-se um sistema fragmentado, pulverizado e de difícil rastreamento social.

Na cidade de São Paulo, estruturas ligadas ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina Ferreira da Gama — também associada ao filme Dark Horse — receberam contratos milionários superestimados envolvendo instalação de Wi-Fi público.

No Amapá, operações e contratos associados a esse universo político-financeiro já alcançam cifras de centenas de milhões de reais.

Em Brasília, emendas parlamentares passaram a alimentar um novo tipo de poder territorializado, descentralizado e frequentemente pouco transparente.

Dinheiro público começou a circular por organizações privadas, fundos, institutos, terceirizações e estruturas empresariais cuja fiscalização social tornou-se cada vez mais difícil.

E dinheiro não tem carimbo ideológico.

Quando entra nesse circuito híbrido entre política, negócios privados e influência institucional, o risco de captura do Estado cresce enormemente.

A implosão moral do bolsonarismo

Talvez seja exatamente isso que esteja implodindo a viabilidade política de Flávio Bolsonaro. O desgaste deixou de ser apenas eleitoral. Tornou-se simbólico.

O senador que surgiu embalado pelo discurso da moralização da política hoje aparece associado, no imaginário público, a rachadinhas, empresários controversos, operadores, fundos obscuros, visitas discretas, cláusulas de confidencialidade e redes privadas de proteção.

A imagem do combatente anticorrupção vai cedendo lugar à percepção de mais um herdeiro das velhas engrenagens patrimonialistas brasileiras — agora revestidas de estética digital, guerra cultural permanente e retórica antissistema.

E as pesquisas começam a captar isso.

Parte do eleitorado conservador já não parece enxergar no bolsonarismo uma ruptura moral com o sistema político brasileiro.

Pelo contrário.

Começa a perceber algo talvez ainda mais perturbador: a construção de um novo sistema de poder profundamente dependente das mesmas relações promíscuas entre dinheiro, influência e acesso privilegiado ao Estado.

Nem Tarcísio escapa

Durante muito tempo, Tarcísio de Freitas foi vendido como alternativa mais técnica, moderada e institucional dentro da direita brasileira.

Mas essa separação começa a se mostrar cada vez mais artificial.

Sem Bolsonaro, dificilmente Tarcísio teria chegado ao governo paulista. Sua trajetória está profundamente entrelaçada ao bolsonarismo.

E quanto mais surgem conexões entre empresários politicamente expostos, estruturas privadas opacas, contratos públicos e figuras próximas ao núcleo bolsonarista, mais difícil se torna sustentar a narrativa de que existiria uma "direita técnica" completamente separada desse ambiente.

Tarcísio encontra-se hoje preso numa armadilha política. Se rompe demais com o bolsonarismo, perde a base eleitoral que o sustenta. Se permanece excessivamente próximo, corre o risco de ser contaminado pelo desgaste crescente do clã Bolsonaro.

Michelle surge como sintoma da crise

Foi justamente nesse ambiente de erosão que Michelle Bolsonaro começou a emergir como alternativa eleitoral. Mas o próprio surgimento de Michelle revela a profundidade da crise da direita brasileira contemporânea. Uma força política que "prometia renovação institucional" parece incapaz de produzir lideranças para além do círculo familiar Bolsonaro.

A direita brasileira, que se apresentava como solução moralizadora para o país, aparece agora mergulhada em disputas familiares, operadores nebulosos, empresários controversos, fundos opacos e sucessivas crises de reputação.

O verdadeiro retrato do Brasil contemporâneo

Enquanto o mundo discute inteligência artificial, reindustrialização, transição energética, reorganização geopolítica global e crise climática, parte significativa da política brasileira continua sequestrada por escândalos, estruturas paralelas de financiamento, disputas de influência e redes privadas alimentadas direta ou indiretamente por recursos públicos.

E talvez seja justamente isso que começa finalmente a produzir desgaste real no bolsonarismo.

Não apenas divergência ideológica.

Mas fadiga moral.

Porque uma parcela crescente da sociedade começa a perceber que o movimento que prometia destruir "o sistema" talvez tenha apenas construído outro — igualmente dependente de proximidade com dinheiro público, influência privada e estruturas protegidas por opacidade.

E nesse ponto, o título Dark Horse ganha um significado involuntariamente perfeito. Não como símbolo de um outsider revolucionário. Mas como retrato de uma política brasileira que mergulhou numa zona escura onde Estado, negócios privados, marketing ideológico e poder passaram a se confundir perigosamente.