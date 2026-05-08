      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

        O fato novo

        De Meca, Centrão virou kriptonita

        Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Edilson Rodrigues/Agência Senado)

        Como diria o conselheiro Acácio, nada como um dia depois do outro. Na semana passada, Flavio Bolsonaro soltava fogo e abria champanhe comemorando o fim do governo Lula. 

        Uma semana depois, o que os oráculos prevêm é o fim de sua.candidatura. O caso Ciro Nogueira é o fato novo da eleição.

        Contrariando os que achavam que ele atuaria a favor da família Bolsonaro e seus agregados, André Mendonça implodiu o Centrão, que parecia ter a faca e o queijo na mão para ditar os rumos da sucessão de Lula. O Centrão era a Meca, agora é a kriptonita.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

