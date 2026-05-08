O fato novo
De Meca, Centrão virou kriptonita
Como diria o conselheiro Acácio, nada como um dia depois do outro. Na semana passada, Flavio Bolsonaro soltava fogo e abria champanhe comemorando o fim do governo Lula.
Uma semana depois, o que os oráculos prevêm é o fim de sua.candidatura. O caso Ciro Nogueira é o fato novo da eleição.
Contrariando os que achavam que ele atuaria a favor da família Bolsonaro e seus agregados, André Mendonça implodiu o Centrão, que parecia ter a faca e o queijo na mão para ditar os rumos da sucessão de Lula. O Centrão era a Meca, agora é a kriptonita.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.