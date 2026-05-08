Bomba Ciro Nogueira explode no colo de Flávio Bolsonaro, aponta analista política

247 – A operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira provocou forte impacto no campo bolsonarista e pode atingir diretamente a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, segundo análise da jornalista Raquel Landim, publicada no jornal Estado de S. Paulo.

De acordo com a colunista, políticos de esquerda e direita acreditam que a PF apenas começou a puxar o fio das relações entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e partidos do Centrão. A investigação ganhou dimensão política após a realização de busca e apreensão na residência de Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.

A relação entre Ciro e Vorcaro tornou-se especialmente sensível porque o senador vinha sendo tratado como peça estratégica de uma possível aliança eleitoral com Flávio Bolsonaro. O objetivo da aproximação era ampliar tempo de televisão, acesso ao fundo partidário e estrutura de prefeitos em diversas regiões do país.

Segundo a análise, o cenário mudou radicalmente após as revelações envolvendo o banco Master. A aliança, antes vista como pragmática por assessores políticos, passou a ser considerada tóxica no ambiente eleitoral.

O PT já resgatou nas redes sociais um vídeo em que Flávio Bolsonaro menciona Ciro Nogueira como possível candidato a vice-presidente. A movimentação busca aumentar a rejeição do senador bolsonarista entre eleitores moderados e ampliar o desgaste junto à própria base conservadora.

A situação tornou-se ainda mais delicada porque a ligação direta de Ciro com Daniel Vorcaro reduz o impacto político do escândalo sobre o governo do presidente Lula e desloca o foco para o núcleo da oposição.

Até então, Lula vinha sofrendo desgaste nas pesquisas por causa da associação política com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente diante das investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado e da proximidade entre o Planalto e o STF em temas institucionais.

A coluna também relembra que o escritório da esposa de Moraes foi alvo de questionamentos após a revelação de um contrato de R$ 129 milhões com o banco Master. Agora, porém, a pressão política recai sobre Ciro Nogueira, que, segundo a publicação, foi flagrado recebendo viagens e uma mesada de R$ 300 mil de Vorcaro.

Diante da repercussão, Flávio Bolsonaro divulgou uma nota cautelosa sobre a operação da PF. Sem citar diretamente Ciro Nogueira, ele afirmou apenas considerar os fatos “graves”, acrescentando que “devem ser apurados com rigor” e “respeitando o devido processo legal”.

Para analistas políticos citados pela jornalista, o impacto eleitoral do caso pode ser significativo. As pesquisas indicam consolidação da polarização entre os defensores de um quarto mandato do presidente Lula e os setores que pretendem retirá-lo do poder. Nesse cenário, os cerca de 4% a 5% de eleitores de centro podem ser decisivos — justamente o segmento mais sensível a escândalos envolvendo figuras próximas a Daniel Vorcaro.