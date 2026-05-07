Helena Chagas lembra ligação de Ciro Nogueira com o clã Bolsonaro: "vamos ligar os pontinhos?"

247 - A jornalista Helena Chagas chamou atenção, nesta quinta-feira (7), para as conexões políticas do senador Ciro Nogueira (PP-PI) após a nova etapa da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. Em publicação nas redes sociais, ela criticou a forma como parte da imprensa tem tratado o parlamentar apenas como “senador”, sem contextualizar sua trajetória política e sua ligação com o bolsonarismo.

Segundo as investigações da Polícia Federal, Ciro Nogueira atuaria como uma espécie de “líder político” do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e teria recebido pagamentos mensais que chegariam a R$ 500 mil. As informações repercutiram amplamente no cenário político e foram comentadas por Helena Chagas, que relacionou diretamente o senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Vamos ligar os pontinhos, minha gente? Envolvido pela enésima vez numa operação que investiga o Master, Ciro Nogueira é citado na mídia apenas como senador. Tudo bem, ele é. Mas não assim solto no espaço como parece. Além de prócer do centrão, ele foi ministro de quem? Da Casa Civil de Jair Bolsonaro. E hoje é entusiasta da candidatura de Flávio Bolsonaro”, escreveu a jornalista.

O senador comandou a Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro, atual principal liderança da extrema direita brasileira, e segue como um dos principais articuladores do Centrão no Congresso Nacional.