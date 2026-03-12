"Flávio Bolsonaro tenta construir a imagem de bom moço e a mídia engole", diz Helena Chagas

247 - A jornalista Helena Chagas criticou a cobertura da imprensa sobre o chamado caso Master e o tratamento dado ao senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) nas discussões políticas recentes. Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (12), ela afirmou estar “chocada com o jogo pesado” na forma como parte da mídia tem abordado o episódio.

Na postagem, Helena Chagas afirma que a imprensa tradicional estaria direcionando o foco do escândalo para o Supremo Tribunal Federal (STF), deixando em segundo plano outros aspectos do caso e possíveis envolvidos. “A mídia mainstream jogando todo o foco do caso Master — um tremendo escândalo envolvendo banqueiros, políticos, etc — no STF”, escreveu. Em seguida, ela acrescenta: “Não defendo os absurdos supremos, mas o buraco desse assunto é muito mais embaixo”.

Na avaliação da jornalista, nomes mencionados no contexto do caso não estariam recebendo a mesma atenção investigativa da imprensa. Ela citou, por exemplo, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o senador Flávio Bolsonaro, afirmando que o envolvimento dessas figuras tem sido tratado apenas de forma superficial. “Embora o envolvimento de Ciro Nogueira, Grampinho e outros venha sendo tratado en passant por boa parte da mídia. Por que ninguém investiga?”, questionou.

Helena Chagas também sugeriu que a cobertura poderia mudar caso políticos de esquerda apareçam ligados ao episódio. “Vamos ver o tratamento quando, e se, aparecerem políticos de esquerda”, escreveu.

Em outro trecho da postagem, a jornalista criticou o que classificou como uma “amnésia seletiva” de parte da imprensa em relação a Flávio Bolsonaro. Segundo ela, o parlamentar estaria tentando reconstruir sua imagem pública, enquanto a mídia reproduz pesquisas eleitorais sem contextualizar sua trajetória política. “De outro lado, há uma espécie de amnésia seletiva em relação a Flávio Bolsonaro. O sujeito tenta construir a imagem de bom moço e a mídia engole. Dão o resultado de pesquisas pouco relevantes a essa altura sem lembrar o que o sujeito é”, afirmou.

Ao final da publicação, Helena Chagas demonstrou preocupação com o cenário político e midiático dos próximos meses. “Temo o que virá nos próximos meses…”, concluiu.