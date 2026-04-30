Lula deve bater sem medo no Congresso, diz Helena Chagas

247 – A jornalista Helena Chagas reagiu com dureza à rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu uma mudança de estratégia do presidente Lula diante do Congresso Nacional. Em publicação nas redes sociais, ela classificou o episódio como resultado de uma articulação política contrária ao governo e sugeriu que Lula leve o embate diretamente ao eleitorado.

É inacreditável o que o Senado fez hoje. A derrota de Jorge Messias e do governo Lula reflete uma aliança espúria do centrão com a direita — sobretudo setores da Faria Lima e da mídia — que não querem ver o presidente reeleito. E o que Lula deve fazer? Botar o Congresso no centro… April 29, 2026

Para Helena Chagas, a decisão do Senado não foi um movimento isolado, mas parte de uma aliança mais ampla contra o projeto político do presidente. "É inacreditável o que o Senado fez hoje. A derrota de Jorge Messias e do governo Lula reflete uma aliança espúria do centrão com a direita — sobretudo setores da Faria Lima e da mídia — que não querem ver o presidente reeleito", afirmou.

Crítica ao Senado e à articulação política

Na avaliação da jornalista, o resultado da votação evidencia uma convergência entre diferentes forças políticas e econômicas que atuam para enfraquecer o governo. Ao mencionar o centrão, a direita, setores do mercado financeiro e da mídia, Helena aponta para um cenário de oposição estruturada ao presidente Lula.

A crítica reforça a leitura de que a derrota de Jorge Messias transcende o campo institucional e revela uma disputa política mais ampla, com impacto direto sobre a governabilidade.

Estratégia eleitoral: confronto direto com o Congresso

Diante desse cenário, Helena Chagas defende que o presidente adote uma postura mais combativa. "E o que Lula deve fazer? Botar o Congresso no centro da campanha eleitoral, bater sem medo, mostrar que está na mão do eleitor o poder de varrer do Parlamento aqueles que não dignificam o mandato que receberam", declarou.

A proposta sugere uma mudança estratégica importante, colocando o Legislativo como alvo central do discurso político nas próximas eleições.

Governabilidade depende de nova base parlamentar

A jornalista também destaca que a capacidade de Lula governar no futuro dependerá diretamente da composição do Congresso. "Só conseguirá governar pela quarta vez se eleger uma bancada que lhe dê um mínimo de apoio", afirmou.

A declaração evidencia a importância das eleições legislativas para o sucesso do projeto político do presidente, indicando que a disputa não se limita ao Executivo, mas envolve a renovação do Parlamento.

Disputa política em aberto

A análise de Helena Chagas aponta para um cenário de crescente polarização entre o governo e setores do Congresso. A rejeição de Jorge Messias, nesse contexto, surge como um marco dessa disputa, que tende a se intensificar à medida que o país se aproxima de novos ciclos eleitorais.

Com isso, o episódio reforça a centralidade da relação entre Executivo e Legislativo na política brasileira e coloca em evidência os desafios de articulação e governabilidade enfrentados pelo presidente Lula.