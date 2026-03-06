TV 247 logo
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2865 artigos

        O morto que não morreu

        “Não piorou, nem melhorou”

        Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apontado pela PF como "sicário" de Daniel Vorcaro (Foto: Divulgação)

        Alguns veículos de comunicação informaram que “Sicário” tentou tirar a própria vida, foi internado, mas “não resistiu”. Para outros, entrou em “protocolo de morte cerebral”. Nas redes sociais, sempre as mais afoitas, ele “foi suicidado”.

        Ontem, seu advogado deu a quarta versão: nem está em protocolo de morte cerebral, nem morreu, nem foi suicidado. Continua no hospital, em estado grave.

        “Não melhorou, nem piorou”. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

