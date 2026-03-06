O morto que não morreu

Alguns veículos de comunicação informaram que “Sicário” tentou tirar a própria vida, foi internado, mas “não resistiu”. Para outros, entrou em “protocolo de morte cerebral”. Nas redes sociais, sempre as mais afoitas, ele “foi suicidado”.

Ontem, seu advogado deu a quarta versão: nem está em protocolo de morte cerebral, nem morreu, nem foi suicidado. Continua no hospital, em estado grave.

“Não melhorou, nem piorou”.