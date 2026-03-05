PF abre inquérito para investigar suicídio de ‘Sicário’

247 - A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da tentativa de suicídio de Luiz Philipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário” de Vorcaro, um dos presos durante a Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira (4).

A investigação foi aberta nesta quinta-feira (5) após Mourão atentar contra a própria vida enquanto estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. O caso ocorreu dentro da cela onde ele permanecia detido após a operação policial.

Segundo a Polícia Federal, o preso foi encontrado desacordado e imediatamente encaminhado para atendimento médico. A instituição informou que todas as circunstâncias do episódio serão analisadas no inquérito recém-aberto, com o objetivo de esclarecer o que ocorreu durante o período em que ele estava sob custódia.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que os momentos que antecederam o atendimento foram registrados por câmeras de segurança instaladas no local. “Toda a ação dele e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos”, declarou.

A PF também informou que comunicou formalmente o ocorrido ao gabinete do ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). A instituição afirmou ainda que enviará à Corte todos os registros em vídeo que mostram a dinâmica do episódio.

No início da noite, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que não havia confirmação de morte. Até por volta das 21h, Mourão permanecia internado em cuidados intensivos em um Centro de Terapia Intensiva (CTI).