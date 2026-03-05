Malu Gaspar: com nova prisão, Vorcaro é pressionado a romper o silêncio e negociar delação

247 – A nova ordem de prisão contra o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, reacendeu o temor de que o conteúdo de seu telefone celular e de suas conversas possa implodir relações de poder no país, ao mesmo tempo em que aumenta a pressão para que ele busque um acordo de colaboração com as autoridades. As informações foram divulgadas pelo blog da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, a partir de detalhes descritos na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e em material da investigação.

A decisão citada na coluna determina uma nova prisão e inclui, segundo o relato, três cúmplices, entre eles um ex-policial federal e um estelionatário descrito como experiente em diferentes crimes. O quadro apresentado sustenta a tese de que Vorcaro “pensava e operava na lógica da Máfia”, com métodos de intimidação e represálias contra quem não seguisse sua “cartilha”, fossem funcionárias, jornalistas ou concorrentes.

Mensagens, ameaças e a figura do “Sicário”

No centro do material relatado pela coluna está um conjunto de diálogos atribuídos a Vorcaro que, conforme descrito, revela disposição para punir e constranger desafetos. Um elemento simbólico dessa dinâmica é a figura de um operador apelidado de “Sicário”, descrito como um “capanga” pago para “atender a todos os desejos do chefe”, com remuneração mensal de R$ 1 milhão.

As mensagens reproduzidas no texto citado sugerem ameaças explícitas. Entre elas, aparece a referência a “moer” uma “empregada” que o estaria ameaçando e, por extensão, “dar um sacode” em um chefe de cozinha que o servia. A coluna também relata um episódio de junho de 2025, quando o jornalista Lauro Jardim publicou nota dizendo que o Banco Central (BC) teria identificado irregularidades na venda de ativos do Master ao BRB. A reação atribuída a Vorcaro é descrita como descontrole e agressividade, com a frase literal: "Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto".

O teor do diálogo, tal como apresentado, reforça a ideia de que o celular e as mensagens seriam um ponto sensível para atores do sistema político e econômico, tanto pelo conteúdo direto quanto pela rede de relações e serviços que a investigação sugere existir ao redor do banqueiro.

Infiltração e cooptação: suspeitas envolvendo PF e Banco Central

Outro eixo do relato atribui ao dono do Banco Master uma estratégia de cooptação de agentes em órgãos de Estado. Segundo a investigação descrita na decisão de Mendonça e na representação da Polícia Federal mencionada pela coluna, Vorcaro teria “comprado quem pôde” em estruturas repressivas e regulatórias.

Entre os citados está Marilson Roseno, descrito como “assessor” e escrivão da Polícia Federal, preso na operação a que a coluna se refere. No Banco Central, são mencionados dois nomes, Paulo Sérgio Souza e Belline Santana, apontados como chefes de supervisão que, de acordo com a investigação narrada, teriam avisado Vorcaro sobre movimentos internos do BC, revisado documentos e orientado sobre o que dizer em reuniões com a autarquia.

O material também inclui a suspeita de invasão de sistemas internos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o que teria permitido ao banqueiro acompanhar “quase em tempo real” o avanço de apurações sigilosas relacionadas a ele. Ainda conforme o relato reproduzido, haveria o uso dessas informações para “esquentar” dados obtidos de forma ilícita e para sustentar campanhas difamatórias contra adversários.

Jornalistas “no bolso” e o uso do aparato informacional

A decisão e a investigação citadas na coluna também apontam para um esforço de controle narrativo e manipulação da opinião pública. O texto descreve que Vorcaro manteria “seus próprios jornalistas”, pagos regularmente para divulgar notícias de seu interesse, com o objetivo de promover pautas favoráveis, atacar adversários ou dar aparência de legitimidade a informações obtidas por meios suspeitos.

Esse componente, se confirmado, amplia o alcance do caso ao deslocar a suspeita de irregularidades financeiras para uma engrenagem mais ampla, na qual operações de influência e intimidação se combinam com acesso privilegiado a informações de Estado. Na prática, o que a coluna sugere é a presença de um método que mistura dinheiro, medo e controle de fluxo de informação.

O efeito colateral de um arranjo desse tipo é corroer a confiança pública nas instituições, sobretudo quando surgem sinais de captura regulatória ou de cooptação de servidores que deveriam proteger o interesse coletivo. O texto descreve uma espécie de blindagem construída por dentro, que teria permitido ao banqueiro antecipar riscos, contornar fiscalizações e ajustar versões.

Zona de sombra: contratos, autoridades e dinheiro

Apesar do conjunto de elementos já descritos, a coluna enfatiza que ainda existiria uma “ampla zona de sombra” no caso. Nessa penumbra, o texto lista questões que, segundo a própria narrativa, ainda precisariam ser esclarecidas pelas investigações.

Entre as dúvidas mencionadas está o “real objetivo” de um contrato de R$ 130 milhões firmado com a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Outra ponta citada é o que os R$ 35 milhões pagos por uma fatia de um resort ligado ao ministro Dias Toffoli “de fato remuneravam”. O texto também aponta a necessidade de esclarecer a “verdadeira natureza” dos serviços prestados pelos ex-ministros de Lula Guido Mantega e Ricardo Lewandowski, além de explicar como o Banco Master teria obtido acesso a “quase R$ 2 bilhões” de fundos de pensão estaduais e municipais, “atropelando” regras básicas de gestão de risco.

A coluna amplia o rol de perguntas ao mencionar viagens de autoridades em aviões do banqueiro, consumo de itens de luxo e repasses disfarçados como consultoria jurídica ou patrocínios de eventos, descrevendo um ambiente de benefícios e favores. No mercado financeiro, o texto questiona por que tantos atores teriam se mantido “cegos, surdos e mudos”, citando desde burocratas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) até operadores da Faria Lima que teriam empurrado títulos do Master a clientes “incautos” como se fossem bons negócios.

Por que a prisão pode empurrar a delação

O ponto de chegada do raciocínio apresentado pela coluna é que “mafiosos só se mantêm calados enquanto estiverem protegidos”. Ao ser preso novamente e, conforme descrito, vestir o “uniforme de interno do sistema penitenciário paulista”, Vorcaro teria percebido que os escudos de que dispunha antes “haviam se tornado definitivamente inúteis”.

A consequência lógica, na visão do texto, é que o banqueiro passa a ter um único ativo real para negociar, seus segredos. A coluna descreve que, se quiser aliviar sua situação, ele terá de romper a lei do silêncio e abandonar a “omertà”, o pacto de silêncio associado às máfias. A mensagem final é direta, com um alerta de dinâmica competitiva típica de grandes escândalos: "É assim que as máfias acabam, e com Vorcaro não será diferente".

Sem extrapolar o que foi relatado, o que se desenha é um caso em que a disputa central deixa de ser apenas jurídica e passa a ser também política e institucional, porque a eventual abertura de informações pode atingir redes, rotinas e relações que, por definição, preferem ficar no escuro. A nova prisão, portanto, funciona como um gatilho de pressão, e a delação surge como o caminho mais provável para quem, segundo o relato, já não teria a quem recorrer.