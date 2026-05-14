O mundo amanheceu melhor: China e Estados Unidos devem ser parceiros, não rivais

O mundo amanheceu um pouco melhor com a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China. O encontro entre as duas maiores potências econômicas do planeta possui um significado que vai muito além da diplomacia bilateral. Trata-se de um sinal importante para toda a humanidade em um momento marcado por guerras, tensões geopolíticas e crescente instabilidade internacional.

China e Estados Unidos têm diferenças profundas, disputam mercados, influência tecnológica e espaços estratégicos. Isso é natural entre grandes potências. No entanto, a rivalidade permanente entre ambos representa um risco enorme para a economia global, para a paz e para o futuro do planeta. Por isso, a principal mensagem que emerge deste encontro é simples e poderosa: a cooperação é sempre superior à confrontação.

O século XXI exige diálogo, racionalidade e capacidade de convivência entre diferentes sistemas políticos e econômicos. O mundo não precisa de uma nova Guerra Fria. Precisa de coordenação internacional para enfrentar desafios comuns, como mudanças climáticas, desigualdade, pobreza, segurança alimentar, inovação tecnológica e estabilidade financeira.

Para países como o Brasil, a aproximação entre Washington e Pequim é particularmente relevante. O Brasil mantém relações estratégicas profundas tanto com a China quanto com os Estados Unidos. A China é hoje o principal parceiro comercial brasileiro, enquanto os EUA continuam sendo uma potência central na economia, na tecnologia e na política global.

Não interessa ao Brasil transformar-se em território de disputa geopolítica entre superpotências. Nosso interesse nacional aponta em outra direção: um mundo multipolar, equilibrado, baseado no respeito mútuo, na soberania dos povos e na cooperação internacional.

A ascensão da China é um fato histórico incontornável. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos seguem sendo uma potência decisiva no sistema internacional. A convivência inteligente entre ambos poderá definir se o século XXI será marcado pela prosperidade compartilhada ou pela instabilidade permanente.

Se Washington e Pequim escolherem a cooperação em vez do conflito, o mundo inteiro sairá ganhando.