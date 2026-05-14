Trump reverencia Xi e diz: “você é um grande líder”

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez elogios enfáticos ao presidente chinês Xi Jinping durante encontro bilateral entre os dois líderes, afirmando que Xi é “um grande líder” e declarando profundo respeito pela China e pelos avanços alcançados pelo país asiático nas últimas décadas.

“Eu tenho tanto respeito pela China, pelo trabalho que vocês fizeram. Você é um grande líder. Eu digo isso para todo mundo. Você é um grande líder”, declarou Trump diante da delegação chinesa.

🇨🇳🇺🇸 Em visita de Estado à China, Trump diz a Xi:



“Eu tenho tanto respeito pela China, pelo trabalho que vocês fizeram. Você é um grande líder. Eu digo isso para todo mundo. Você é um grande líder. Às vezes as pessoas não gostam que eu diga isso, mas eu digo mesmo assim, porque… https://t.co/yyJ6j98Tbb May 14, 2026

O presidente norte-americano acrescentou que não se preocupa com críticas internas nos Estados Unidos por elogiar Xi Jinping. “Às vezes as pessoas não gostam que eu diga isso, mas eu digo mesmo assim, porque é verdade”, afirmou.

Trump destaca peso econômico da China

Durante a reunião, Trump também chamou atenção para a presença de grandes empresários norte-americanos na delegação oficial dos Estados Unidos enviada à China. Segundo ele, os principais representantes do empresariado americano estariam presentes como demonstração de respeito ao presidente chinês e à importância estratégica da relação bilateral.

“Eles estão aqui hoje para prestar respeito a você”, disse Trump a Xi Jinping.

A declaração reforça o reconhecimento do peso econômico da China no cenário internacional e a relevância das relações sino-americanas para o comércio global. Mesmo em meio a disputas comerciais e tecnológicas acumuladas nos últimos anos, Washington e Pequim seguem profundamente interdependentes em setores estratégicos da economia mundial.

Aproximação ocorre em meio a cenário geopolítico tenso

Os elogios públicos de Trump a Xi ocorrem em um momento de elevada tensão internacional, marcado por disputas tarifárias, rivalidade tecnológica e rearranjos geopolíticos impulsionados pela ascensão chinesa.

Ainda assim, o encontro entre os dois líderes sinaliza tentativa de estabilização nas relações entre as duas maiores economias do planeta. Xi Jinping vem defendendo a construção de uma relação baseada em cooperação e benefício mútuo, enquanto Trump tem buscado combinar pressão econômica com negociações diretas de alto nível.

Analistas internacionais observam que o tom adotado por Trump contrasta com discursos mais agressivos frequentemente presentes no debate político norte-americano sobre a China. Ao elogiar Xi publicamente, o presidente dos Estados Unidos também envia uma mensagem ao mercado internacional sobre a necessidade de preservar canais diplomáticos entre Washington e Pequim.

Relação entre Xi e Trump ganha centralidade global

A relação pessoal entre Xi Jinping e Donald Trump voltou ao centro da política internacional após o retorno de Trump à Casa Branca. Os dois líderes representam modelos distintos de desenvolvimento econômico e organização política, mas mantêm interlocução considerada estratégica diante do impacto global das decisões tomadas por China e Estados Unidos.

O encontro bilateral é acompanhado com atenção por governos, investidores e organismos multilaterais, uma vez que qualquer mudança na dinâmica entre Washington e Pequim afeta diretamente comércio internacional, cadeias produtivas, energia, tecnologia e estabilidade financeira mundial.

Ao chamar Xi Jinping de “grande líder” e destacar o respeito da elite empresarial americana pelo presidente chinês, Trump reforça o reconhecimento da posição central ocupada pela China na nova configuração geopolítica do século XXI.