TV 247 logo
      Buscar
      Alex Solnik avatar

      Alex Solnik

      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

      2866 artigos

        HOME > blog

        O papel de Toffoli

        Não era para blindar parentes

        Dias Toffoli (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

        Enganaram-se os que pensavam que, ao dificultar e postergar a perícia nos telefones de Vorcaro, Toffoli estava protegendo seus irmãos, seu primo e a si próprio. 

        Mesmo porque eles não cometeram crimes ao negociar quotas do Tayayá com o fundo ligado a Vorcaro. E ele, embora citado em conversas, não conversou com Vorcaro.

        O que está claro agora é que ele estava protegendo figuras importantes da política e seu colega Alexandre de Moraes.

        Embora não tivesse acesso aos diálogos dos celulares, ele, que mantinha relações com o mundo político de Brasília, certamente sabia que revelações explosivas viriam à tona.

        Não deu outra. 

        Até o seu envolvimento com o caso - recebeu R$18 milhões de fonte suspeita - virou rodapé de página.

        A bola da vez é seu colega de toga. 

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados