O papel de Toffoli
Não era para blindar parentes
Enganaram-se os que pensavam que, ao dificultar e postergar a perícia nos telefones de Vorcaro, Toffoli estava protegendo seus irmãos, seu primo e a si próprio.
Mesmo porque eles não cometeram crimes ao negociar quotas do Tayayá com o fundo ligado a Vorcaro. E ele, embora citado em conversas, não conversou com Vorcaro.
O que está claro agora é que ele estava protegendo figuras importantes da política e seu colega Alexandre de Moraes.
Embora não tivesse acesso aos diálogos dos celulares, ele, que mantinha relações com o mundo político de Brasília, certamente sabia que revelações explosivas viriam à tona.
Não deu outra.
Até o seu envolvimento com o caso - recebeu R$18 milhões de fonte suspeita - virou rodapé de página.
A bola da vez é seu colega de toga.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.