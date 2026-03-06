Apoio a Moraes diminui no STF após vazamento de mensagens trocadas com Vorcaro

247 - Uma ala do Supremo Tribunal Federal (STF) passou a avaliar que o ministro Alexandre de Moraes enfrenta um momento delicado após a divulgação de novas trocas de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Nos bastidores da Corte, integrantes do tribunal consideram que a exposição dessa relação deixou o magistrado mais vulnerável e contribuiu para a redução de sua rede de apoio político e institucional.

Segundo a coluna do jornalista Matheus Teixeira, da CNN Brasil, ministros da Corte demonstram preocupação com possíveis desdobramentos do caso. A avaliação interna é de que o episódio pode ganhar novas dimensões caso a Polícia Federal (PF) encaminhe ao Supremo um relatório detalhando os contatos entre o ministro e a instituição financeira.

Possível relatório da PF preocupa ministros

Entre integrantes do STF, há expectativa de que um relatório da Polícia Federal possa reunir informações detalhadas sobre a relação entre Moraes e o Banco Master. A instituição financeira teve liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central, o que aumentou o interesse sobre eventuais vínculos ou contatos entre seus dirigentes e autoridades.

Nos bastidores do tribunal, a análise é de que um documento dessa natureza poderia trazer novos elementos sobre o caso e ampliar o desgaste enfrentado pelo ministro. O receio se baseia em um precedente recente dentro da própria Corte.

Precedente envolvendo Dias Toffoli

Ministros lembram que um relatório semelhante produzido pela Polícia Federal no caso envolvendo o ministro Dias Toffoli levou o magistrado a deixar a relatoria do processo relacionado ao Banco Master.

O documento, que ultrapassava 200 páginas, reuniu imagens de satélite, cruzamento de dados e registros detalhados de contatos entre o ministro e integrantes da instituição financeira. Por isso, integrantes do STF avaliam que um relatório sobre Moraes poderia apresentar novas informações sensíveis.

Mudança de clima político no STF

Durante as investigações envolvendo Jair Bolsonaro (PL), Alexandre de Moraes contou com apoio sólido da maioria dos ministros do Supremo e também de parte significativa da classe política, que incluía setores da esquerda e da centro-direita. Naquele período, as críticas mais intensas ao magistrado partiam principalmente de aliados do bolsonarismo.

Mesmo com questionamentos reservados sobre decisões consideradas por alguns como interpretações ampliadas da legislação penal, Moraes mantinha respaldo consistente entre os colegas da Corte.

Apoio ao ministro mostra sinais de redução

O cenário, entretanto, começou a apresentar sinais de mudança. De acordo com a reportagem, relatos de ministros ouvidos nos bastidores do tribunal, apontam que parte dos integrantes do STF passou a considerar as mensagens divulgadas como um episódio que exige esclarecimentos mais detalhados por parte do magistrado.