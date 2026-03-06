Toffoli afirma que não recebeu dados da quebra de sigilo de Vorcaro

247 - O gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta sexta-feira (6) que o magistrado não teve acesso ao conteúdo extraído pela Polícia Federal (PF) do celular do banqueiro Daniel Vorcaro durante o período em que foi relator das investigações envolvendo o Banco Master.

O material obtido pela PF só teria sido encaminhado ao Supremo após a mudança na relatoria do processo, que passou ao ministro André Mendonça em 12 de fevereiro deste ano.

As mensagens localizadas pela Polícia Federal contribuíram para a deflagração da terceira fase da Operação Compliance Zero nesta semana. A nova etapa da investigação resultou na volta de Vorcaro à prisão e, segundo investigadores, trouxe indícios de uma estrutura criminosa baseada em práticas de corrupção.

Em nota, o gabinete de Toffoli afirmou que o conteúdo dos aparelhos apreendidos não havia sido remetido ao STF enquanto o ministro estava responsável pelo processo. Segundo o comunicado, “até o dia 12 de fevereiro de 2026, o material retirado dos aparelhos celulares apreendidos não havia sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal”.

A manifestação também menciona uma decisão proferida pelo próprio ministro antes da mudança na relatoria. Conforme a nota, “devendo-se salientar que a última decisão por mim proferida nestes autos, em 12 de janeiro de 2026, foi justamente para determinar que a Polícia Federal encaminhasse o material ao Supremo”.

O gabinete acrescentou ainda que, durante o período em que Toffoli conduziu o processo, todas as solicitações feitas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República foram autorizadas. Segundo o comunicado, “todas as medidas requeridas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República” foram autorizadas, permitindo que as investigações seguissem de forma regular.

Ainda de acordo com a nota, o andamento das apurações não sofreu prejuízo. O gabinete afirmou que “as investigações continuaram a ser realizadas normalmente e de forma regular, sem prejuízo da apuração dos fatos e nenhum pedido de nulidade foi deferido”.