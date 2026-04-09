O plano por trás da crise da OTAN

A crise da OTAN não começou com dinheiro, nem com divergências pontuais entre aliados. Ela começa quando a principal aliança militar do mundo deixa de funcionar como um pacto automático e passa a ser tratada como instrumento de pressão, negociação e controle. O que está em curso não é apenas um conflito político. É uma mudança estrutural na forma como o poder militar, a tecnologia e as alianças estão sendo reorganizados no século XXI.

Quando a aliança falha: o episódio que expôs a ruptura

A crise atual da OTAN não nasceu de um desacordo abstrato, nem de uma divergência diplomática qualquer. Ela ganhou forma quando Donald Trump exigiu apoio europeu mais direto à escalada contra o Irã, não recebeu o que esperava e reagiu publicamente, acusando a aliança de não estar presente quando os Estados Unidos precisaram. Não foi um ataque de ocasião. Ali apareceu uma mudança de fundo: para Trump, a OTAN deixa de ser uma aliança entre interesses convergentes e passa a ser cobrada como extensão imediata da vontade estratégica de Washington.

A ruptura está aí. Durante décadas, a OTAN funcionou como uma engrenagem de coordenação entre potências ocidentais, com assimetrias evidentes, mas também com ritos, mediações e algum grau de previsibilidade. O que o episódio recente expôs foi o desgaste dessa lógica. A divergência deixou de ser tratada como parte normal de uma aliança multilateral e passou a ser lida como falha de lealdade.

Os números já não sustentam a explicação superficial. Nos últimos dois anos, Europa e Canadá ampliaram seus gastos militares de forma expressiva, com alta de cerca de 20% em 2025, além de assumirem a meta de elevar os investimentos em defesa e segurança a 5% do PIB até 2035. O argumento de subfinanciamento continua útil como discurso, mas já não explica sozinho o tamanho da crise.

O problema real está em outro lugar.

A recusa europeia em acompanhar integralmente a escalada contra o Irã mostrou que, apesar da pressão de Washington, ainda existem cálculos estratégicos próprios no interior da aliança. Para governos diretamente expostos às consequências econômicas, energéticas e militares de um alargamento do conflito, o custo de seguir os Estados Unidos sem mediação era alto demais.

A reação americana foi reveladora. Em vez de administrar a divergência, Trump colocou em dúvida a utilidade da própria aliança. Ao fazer isso, deixou claro um novo critério: o valor da OTAN passa a ser medido pela rapidez com que ela responde às prioridades definidas pela Casa Branca.

A crise não começa com o risco de saída formal dos Estados Unidos. Começa antes, no momento em que a aliança deixa de operar como pacto previsível e passa a funcionar sob lógica condicional.

A reintrodução da Groenlândia no mesmo contexto reforça essa leitura. Ao insinuar pressão direta sobre um território ligado a um aliado, Washington sinaliza que, diante de interesses considerados estratégicos, até os limites tradicionais da aliança podem ser relativizados.

O que veio à tona não foi apenas um mal-estar entre parceiros. Foi a passagem, mais direta do que parecia, de uma lógica de coordenação para uma lógica de comando.

A narrativa do dinheiro e seus limites

A explicação mais difundida para a crise da OTAN é simples: os europeus não pagam o suficiente, os Estados Unidos arcam com a maior parte dos custos e, por isso, Washington pressiona. O problema é que essa explicação já não se sustenta diante dos dados mais recentes.

Desde 2024, os gastos militares europeus entraram em trajetória de alta consistente. Em 2025, Europa e Canadá ampliaram seus investimentos em defesa em cerca de 20%. No mesmo período, a aliança formalizou um novo patamar de ambição: alcançar 5% do PIB em defesa e segurança até 2035, sendo uma parcela majoritária destinada diretamente a capacidades militares. Não se trata de ajuste marginal. É uma mudança de escala, induzida por pressão direta dos Estados Unidos.

A estratégia, portanto, funcionou. A Europa está gastando mais, rearmando-se com maior velocidade e reativando sua base industrial de defesa. Ainda assim, a pressão americana não diminuiu. Em alguns momentos, se intensificou. Esse descompasso revela o ponto central: o problema que organiza a crise já não é o nível de gasto.

O problema real está em outro lugar. Não é apenas quanto se investe, mas quem define como, onde e sob quais condições esse investimento será convertido em poder militar efetivo. Ao ampliar seus orçamentos, os países europeus não apenas respondem à cobrança externa. Eles também expandem sua capacidade de decisão, sua autonomia industrial e sua margem de ação estratégica. É esse movimento que introduz tensão.

Para Washington, uma Europa mais armada só é funcional se continuar integrada a uma arquitetura liderada pelos Estados Unidos. Isso inclui cadeias produtivas, sistemas tecnológicos, interoperabilidade e, sobretudo, alinhamento político. Uma Europa que gasta mais, mas decide mais, altera o equilíbrio interno da aliança. E é esse deslocamento que passa a incomodar.

A narrativa do dinheiro cumpre um papel importante. Ela organiza o debate público, legitima a pressão e simplifica a disputa. Mas, na prática, opera como instrumento de algo mais profundo: a tentativa de manter o controle sobre as decisões, as capacidades e os fluxos industriais que sustentam o poder militar no interior da OTAN.

O timing reforça essa leitura. A deterioração da relação transatlântica ocorre justamente quando os aliados começam a responder de forma mais robusta às exigências financeiras. Em vez de estabilizar a aliança, o aumento dos gastos coincide com a intensificação do conflito político.

A conclusão é simples: o financiamento deixou de ser o centro do problema justamente quando começou a ser resolvido.

A transformação silenciosa: da aliança à hierarquia

Se o dinheiro não explica a crise, a chave está na mudança de regra. A Estratégia de Defesa Nacional dos EUA de 2026 redefine o papel dos aliados: responsabilidade primária pela própria defesa e apoio americano mais seletivo, vinculado a prioridades globais. Não é abandono. É mudança de regra.

O efeito é concreto. O compromisso de defesa deixa de ser um dado relativamente estável e passa a depender de variáveis: investimento, alinhamento político, participação em operações e adesão a agendas definidas em Washington. A proteção deixa de ser base e vira resultado.

Isso altera a natureza da OTAN. Em vez de um arranjo com assimetrias administradas por regras e previsibilidade, emerge um sistema mais explícito de hierarquia, em que o acesso pleno às garantias é mediado pelo centro. Não é preciso sair formalmente para produzir essa mudança. Basta modular presença, priorizar teatros, condicionar meios e atrasar decisões. A eficácia se ajusta sem ruptura jurídica.

Há também um deslocamento estratégico mais amplo. Com foco crescente no Indo-Pacífico e na competição com a China, a Europa deixa de ser o eixo organizador e passa a ser um dos componentes. A reconfiguração da aliança cumpre duas funções simultâneas: transfere custos e preserva a capacidade de decisão dos Estados Unidos sobre quando, como e em que termos a OTAN será mobilizada.

O resultado é uma mutação de forma. A aliança permanece, mas opera de outro modo. Compromissos tornam-se condicionais, alinhamento passa a ser exigido e a hierarquia se torna visível. Não é colapso. É reorganização do poder dentro da própria estrutura.

Essa é a inflexão que sustenta a crise. Não aparece como ruptura declarada, mas como mudança de funcionamento. E é nela que a OTAN deixa de ser um pacto previsível e passa a atuar como um sistema de comando variável.

A guerra mudou e isso muda a aliança

A mudança na OTAN acompanha uma transformação mais profunda: a forma da guerra está sendo reordenada. Plataformas pesadas continuam relevantes, mas já não definem sozinhas o campo de batalha. O centro de gravidade passou a incluir software, integração de dados, sensores distribuídos, satélites e sistemas autônomos.

A mudança já aparece com nitidez. O sistema Maven, ampliado nos últimos anos dentro do Pentágono, deixou de ser ferramenta experimental e passou a operar como infraestrutura de apoio à decisão, organizando análise de dados e identificação de alvos em escala. Ao mesmo tempo, empresas como Palantir Technologies e Anduril Industries ganharam espaço ao lado dos grandes contratistas tradicionais, atuando na integração entre software, sensores e sistemas de missão.

A própria OTAN incorporou essa mudança. A criação da DIANA e o avanço de fundos dedicados à inovação mostram que a aliança passou a tratar tecnologias de uso dual como parte central da sua capacidade. Na Europa, o investimento em startups de defesa cresce com foco crescente em inteligência artificial, automação e integração de sistemas.

O campo de batalha confirma a tendência. Na guerra da Ucrânia, a combinação de drones de baixo custo, produção rápida e integração em rede alterou a relação entre custo e eficácia. A capacidade de adaptar, integrar e escalar tornou-se tão decisiva quanto a superioridade tecnológica isolada.

Esse novo ambiente muda a lógica das alianças.

Quando a guerra depende mais de software, dados e integração, o controle das camadas críticas ganha peso. Não se trata apenas de quem possui armamentos, mas de quem controla os sistemas que conectam, operam e tornam esses armamentos eficazes. Esse controle é mais difícil de compartilhar.

É nesse ponto que a pressão sobre a OTAN ganha outro sentido. Ao exigir alinhamento mais direto e reforçar sua base industrial e tecnológica, os Estados Unidos não apenas redistribuem custos. Eles preservam posição nas camadas decisivas da nova arquitetura militar, aquelas que organizam comando, integração e escala.

A transformação da guerra, portanto, não corre em paralelo à crise da aliança. Ela redefine o terreno em que essa crise acontece. À medida que o poder militar passa a depender de infraestruturas mais sensíveis e concentradas, a lógica de cooperação tende a ceder espaço para relações mais condicionadas.

O resultado é uma convergência entre mudança tecnológica e reorganização política. A OTAN continua existindo, mas passa a operar em um ambiente em que o poder não se distribui da mesma forma. E, quando a forma de distribuir o poder muda, a forma de compartilhar também muda.

Groenlândia, Europa e o fim da ilusão atlântica

A crise ganha contorno quando sai do discurso e toca o território. A insistência de Donald Trump na Groenlândia não é folclore. É sinal.

A ilha concentra minerais críticos em escala rara, posição estratégica no Ártico e a base de Pituffik, peça-chave para alerta de mísseis e operações espaciais. Com o degelo, rotas e recursos ganham valor. O recado é direto: ativos estratégicos não entram na lógica de consenso. Se necessário, a mediação da OTAN é contornada.

Esse gesto reordena a leitura da aliança. A segurança deixa de ser um bem compartilhado e passa a ser condicionada por interesses nacionais mais duros. Quando um território ligado a um aliado entra no radar como objetivo, a assimetria deixa de ser implícita e se torna prática.

Em paralelo, cresce a fricção com a arquitetura política europeia. Críticas à regulação digital, à política migratória e ao funcionamento de Bruxelas passaram a integrar o discurso de Washington. Ao mesmo tempo, lideranças como Viktor Orbán são tratadas como parceiros preferenciais. O eixo atlântico deixa de ser apenas estratégico e passa a ser também ideológico.

O efeito é fragmentação. A OTAN, que organizava a relação transatlântica, passa a refletir divisões internas. Estados com interesses distintos operam sob a mesma estrutura formal, mas com agendas cada vez menos convergentes.

A resposta europeia indica leitura semelhante. França e Espanha intensificam o debate sobre autonomia estratégica. Programas de rearmamento avançam. Reduzir dependências volta ao centro da agenda. O aumento de gastos, visto como reforço da aliança, também funciona como preparação para um cenário em que a garantia americana deixa de ser automática.

Nesse ponto, a ideia de comunidade atlântica perde força. A estrutura continua de pé, mas a premissa de unidade já não se sustenta.

A Groenlândia sintetiza o movimento. Ao tensionar um território vinculado a um aliado, Washington indica que, diante de interesses considerados vitais, a lógica da aliança pode ser subordinada. A OTAN permanece, mas muda de função. De garantia, passa a instrumento. De eixo de convergência, a campo de disputa.

O que está em jogo: reordenação do poder e implicações para o mundo

A crise da OTAN não aponta para dissolução. Aponta para reconfiguração. O sistema de alianças liderado pelos Estados Unidos não está sendo abandonado. Está sendo ajustado a um padrão mais direto, menos institucional e mais condicionado a interesses estratégicos imediatos.

Os sinais estão postos: pressão contínua sobre aliados, exigência de alinhamento operacional, condicionamento do apoio militar, reforço da base industrial e tecnológica americana, disputa por ativos críticos e uso crescente da incerteza como ferramenta. Não são episódios isolados. Formam um método.

Nesse novo arranjo, a previsibilidade deixa de ser o eixo. A estabilidade que marcou a fase anterior cede lugar a uma lógica em que o apoio depende de variáveis. A incerteza passa a produzir efeito político. Reduz a autonomia dos aliados e amplia a margem de decisão do centro.

A transformação tecnológica reforça esse movimento. Quando software, dados e integração definem a eficácia militar, o controle das infraestruturas críticas se torna decisivo. Esse controle tende a se concentrar. A dependência deixa de ser apenas militar e passa a ser também tecnológica.

Para a Europa, isso cria um dilema. O aumento dos gastos amplia capacidade, mas não elimina a dependência nas camadas mais avançadas. Ao mesmo tempo, a pressão por alinhamento limita escolhas. A busca por autonomia cresce, mas enfrenta restrições materiais e políticas.

Para o Sul Global, o cenário se torna mais exigente. A competição por recursos, tecnologia e alinhamento tende a se intensificar. Minerais críticos, rotas estratégicas e infraestrutura digital ganham centralidade. A guerra híbrida se expande como prática recorrente. A margem de decisão encolhe sob pressão tecnológica e financeira.

Ainda assim, a fragmentação do sistema abre brechas. Diversificação de parcerias, construção de capacidade interna e uso tático das fissuras entre grandes potências passam a ser caminhos possíveis, ainda que difíceis.

A crise da OTAN, portanto, não é apenas um problema interno do Ocidente. É um indicador de mudança no funcionamento do poder global. A passagem de um modelo mais institucionalizado para outro mais condicionado altera a forma como decisões são tomadas, alianças são operadas e dependências são produzidas.

No essencial, o que está em curso é uma atualização do próprio mecanismo de dominação. Menos dependente de consenso, mais apoiado em capacidade material, controle tecnológico e pressão contínua. A OTAN continua de pé, mas já opera sob outra lógica. É essa inflexão, mais do que qualquer declaração, que define o momento.

Artigo publicado originalmente em <código aberto>