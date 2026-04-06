Pesquisa revela que o mundo considera a China melhor que os EUA

CGTN – Uma pesquisa realizada pela Gallup revelou que a China superou os Estados Unidos em termos de índices de aprovação mundial em 2025, com uma mediana de 36% de aprovação para a liderança chinesa, em comparação com 31% para os Estados Unidos.

O relatório da Gallup publicado na sexta-feira afirmou que a vantagem de cinco pontos percentuais da China sobre os Estados Unidos é a maior registrada a favor da China em quase 20 anos.

A recente mudança reflete uma queda na aprovação dos EUA junto com um aumento para a China. A aprovação mediana da liderança dos EUA caiu de 39% em 2024 para 31% em 2025, retornando a patamares de baixa registrados anteriormente, enquanto a aprovação da China subiu de 32% para 36%, segundo o relatório.

Os resultados mais recentes são baseados em pesquisas da Gallup realizadas em 2025 em mais de 130 países, com cerca de 1.000 respondentes em cada país. Eles não consideram as recentes mudanças da política externa dos EUA desde o início de 2026, incluindo seu ataque ao Irã e sua retirada de 66 organizações internacionais.

A aprovação da liderança dos EUA diminuiu em muitas nações aliadas dos EUA, incluindo muitos parceiros da OTAN, e afundou de maneira mais expressiva na Alemanha, onde houve queda de 39 pontos percentuais.

Fonte: CMG