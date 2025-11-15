O que se comemora quando se comemora uma morte?

Nos últimos dias, dois vídeos circularam intensamente: um comentário de um teórico dizendo que o problema não é apenas Netanyahu, mas a sociedade israelense que naturaliza a desigualdade entre vidas; e, aqui no Brasil, o vídeo de um assaltante atropelado durante a fuga, seguido por uma comemoração ruidosa, quase festiva, nas redes.

À primeira vista, esses episódios parecem distantes, eu mesma senti a relação, mas demorei para ligá-los. Eles revelam a mesma engrenagem: a facilidade com que transformamos a morte do outro em justificativa, espetáculo ou vingança simbólica.

Como humana trans, eu conheço bem o lugar onde certas vidas são tratadas como descartáveis. É o que acontece quando a sociedade estabelece, silenciosamente, que algumas vidas importam mais do que outras — e que a eliminação de determinados corpos pode ser celebrada como se fosse um acerto de contas — Berenice Bento fala sobre isso em seus artigos.

O que está em jogo quando a violência vira espetáculo?

A reação ao atropelamento do assaltante não é apenas indignação ou medo. O que se vê nas redes é euforia, um certo prazer social em ver “alguém que errou” sendo punido de maneira definitiva; é o retorno do pai de arara! Público e espetacular, exemplar, pensando Michel Foucault em seus escritos. A psicanálise tem um nome para isso: gozo — um tipo de satisfação que nasce não da justiça, mas do poder de ver o outro destruído.

Essa comemoração revela algo mais profundo:

quando uma sociedade não consegue lidar com seus conflitos de forma simbólica, ela age de forma impulsiva — e a morte do outro vira a solução imaginária para problemas reais.

A mesma lógica aparece no discurso que diz que o problema de Israel não é apenas um líder político, mas uma cultura inteira que aprendeu a hierarquizar vidas. Quando a morte de um grupo se torna aceitável, defendida ou comemorada, já não estamos falando de política, mas de um pacto social que falhou.

O perigo da naturalização

No Brasil, essa lógica aparece no comentário “foi tarde”, “antes ele do que eu”, ou no simples ato de compartilhar o vídeo com uma risada. Aos poucos, vamos perdendo a capacidade de nos afetar pela violência que circula. E, quanto mais natural é a morte do outro, mais fácil é normalizar a eliminação de grupos inteiros — pobres, pretos, trans, periféricos, nós — gente que me lê!

É assim que sociedades se tornam mais violentas sem perceber. Não é um lugar, é a estrutura!

E é assim que vidas são empurradas para a categoria do descartável.

E por que isso importa tanto para quem analisa a psique humana?

Porque a psicanálise não pergunta quem merece morrer.

A pergunta é: que sociedade é essa que precisa comemorar uma morte para se sentir protegida?

Uma sociedade que vibra diante da eliminação de alguém — mesmo alguém que cometeu um crime — é uma sociedade que perdeu a capacidade de simbolizar, de elaborar, de reconhecer a complexidade humana.

E, quando essa capacidade se perde, o laço social se rompe.

O outro deixa de ser um sujeito e vira um inimigo.

E a morte, que deveria ser sempre trágica, vira entretenimento.

No fim das contas, o que se comemora?

Não é a nossa segurança.

Não é a justiça social!

O que se comemora é a fantasia de que eliminar o outro resolve aquilo que nós, como sociedade, não conseguimos encarar: desigualdades, medo, abandono, raiva, ausência de políticas públicas.

Celebrar a morte de alguém não nos torna mais seguros — apenas revela o quanto estamos fragilizados como coletivo. Talvez a pergunta mais urgente seja:

que tipo de sociedade queremos ser? Uma que celebra a violência? Ou uma que se responsabiliza pelos seus conflitos sem transformar a morte em espetáculo?

Eu existo em uma delas, mas vivo em ambas…