O que você é quando ninguém mais precisa do seu trabalho?

Se ninguém mais precisa do seu trabalho, duas ilusões entram em colapso ao mesmo tempo: a de que você é necessário para o funcionamento do mundo e a de que seu valor depende dessa necessidade. E então sobra o que sempre esteve ali - mas encoberto.

Durante milênios, o trabalho foi o eixo em torno do qual organizamos a existência. Não apenas como meio de sobrevivência, mas como fonte de identidade, dignidade e pertencimento. A pergunta “o que você faz?” tornou-se, na prática, “quem você é?”. Já notaram que, quando somos apresentados a uma pessoa, quase invariavelmente a primeira coisa que queremos saber é sua atividade profissional? A partir da resposta deduzimos uma série de dados a respeito do interlocutor. E, não raro, nosso interesse e curiosidade termina aqui.

Esse vício comportamental é praticamente universal. Na Índia, por exemplo, o sistema de castas é definido sobretudo pela profissão da pessoa. Por ordem hierárquica, a casta mais alta é a dos brâmanes (sacerdotes, intelectuais); vem a seguir a dos kshatrias (militares, governantes); seguida pela casta dos vayshias (mercadores, comerciantes); a seguir vem os shudras (artesãos, operários, trabalhadores, camponeses); e finalmente a casta mais baixa, a dos dalit (conhecidos como “intocáveis” (os que se dedicam a atividades “impuras”, como lavagem de latrinas, criação de porcos, etc). O sistema de castas é uma das estruturas sociais mais antigas e complexas do mundo. Ele combina, além da profissão, religião, cultura e organização social. Tem origem há mais de 3 mil anos - embora hoje esteja formalmente proibido pela lei indiana, ainda exerce grande influência no cotidiano. É estrutural, está profundamente arraigado na psique popular, como o racismo no Brasil.

Mas, na Índia, no Brasil e no mundo todo, essa arquitetura de classificação social pelo trabalho está ruindo - silenciosa, veloz e, sobretudo, irreversivelmente.

O trabalho como o conhecemos está desaparecendo, e não apenas o emprego. Mas não apenas: com eles desaparece toda uma ideia de mundo. Não se trata mais de ciclos econômicos, crises passageiras ou reestruturações setoriais. O que está em curso é uma mutação estrutural. A automação avançada, a inteligência artificial e a digitalização extrema não estão apenas substituindo tarefas: estão tornando o próprio conceito de trabalho progressivamente obsoleto em amplos setores da economia.

A promessa do século 20 - pleno emprego como horizonte civilizatório - tornou-se, no século 21, uma ficção em dissolução. A onipresença das máquinas é uma das principais causas dessa demolição. Hoje, tudo leva a crer que a máquina não quer mais apenas ajudar – ela parece querer substituir.

A lógica da tecnologia sempre foi ambígua: libertar o homem do esforço ou descartá-lo como necessidade. Com a emergência de sistemas baseados em aprendizado de máquina, essa ambiguidade começa a se resolver - e não a nosso favor. Profissões inteiras, antes consideradas seguras, entram na zona de risco: advogados, jornalistas, designers, analistas, médicos em determinadas funções. Não é mais a força física que está sendo substituída, mas a capacidade cognitiva.

O trabalho, que já foi manual e depois intelectual, agora se vê confrontado por uma inteligência não humana que aprende, adapta-se e executa tarefas com eficiência crescente - e custo próximo de zero.

O que acontece com uma sociedade quando o trabalho deixa de ser necessário? A primeira constatação é que a crise não é econômica - é ontológica. Crise de significado. A perda do trabalho não é apenas perda de renda. É perda de sentido.

Desde a ética protestante até o capitalismo contemporâneo, o trabalho foi elevado à condição de virtude moral. Trabalhar não era apenas produzir - era justificar a própria existência. O ócio, por outro lado, foi estigmatizado como falha de caráter.

Se o trabalho desaparece, o que acontece com essa moral? Entramos, então, em uma zona de turbulência psíquica e cultural. Uma sociedade que não precisa mais trabalhar, mas que não sabe viver sem trabalhar, corre o risco de mergulhar em um vazio existencial profundo. Ansiedade, depressão e sensação de inutilidade tendem a se expandir como sintomas de uma civilização que perdeu seu eixo simbólico.

Diante dessa ruptura, muitos pronunciam um discurso reconfortante: “novos empregos surgirão”. É verdade – mas verdade insuficiente. A história mostra que revoluções tecnológicas criam novas ocupações. Mas a escala e a velocidade da atual transformação são inéditas. A cada emprego criado, vários outros são eliminados - e, mais importante, os novos postos exigem qualificações altamente específicas, inacessíveis à maioria.

A ideia de que todos podem se “reinventar” indefinidamente é, no fundo, uma narrativa meritocrática que ignora limites humanos, sociais e educacionais. Nem todos serão programadores. Nem todos serão criadores. E, mesmo entre esses, muitos disputarão um espaço cada vez mais estreito.

Sem o roteiro imposto pelo trabalho, cada indivíduo é colocado diante de uma responsabilidade inédita: dar forma à própria existência. Isso pode gerar criação - ou paralisia. Alguns descobrirão vocações que o trabalho nunca permitiu explorar. Outros se perderão na ausência de direção. A questão deixa de ser “o que esperam de mim?” e passa a ser: “o que faço com o tempo e a consciência que me foram dados?”

No limite, você é aquilo que permanece. Se retirarmos tudo o que é externo - profissão, renda, status - o que sobra? Sobra o modo como você percebe, sente, se relaciona, cria sentido. Sobra aquilo que nenhuma máquina pode substituir completamente: a experiência subjetiva de estar vivo.

Então, o que você é quando ninguém mais precisa do seu trabalho? Talvez, pela primeira vez, você seja apenas - e plenamente - humano. E isso, embora pareça pouco dentro da lógica do mundo antigo, pode ser tudo no mundo que está por vir.