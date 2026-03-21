Oriente Médio: o laboratório da nova desordem mundial

Há um erro recorrente - e confortável - na forma como o mundo olha para o Oriente Médio: tratá-lo como uma terra condenada à repetição infinita da guerra. Um teatro trágico onde os mesmos atores encenam, geração após geração, o mesmo roteiro de sangue, fé e vingança.

Essa leitura já não dá conta da realidade.

O que está em curso na região não é apenas mais um ciclo de violência. É algo mais profundo, mais estrutural - e, por isso mesmo, mais inquietante: um rearranjo geopolítico em tempo real, ainda sem forma definitiva, mas já com consequências globais.

A guerra, nesse contexto, deixa de ser fim. Passa a ser instrumento.

Durante décadas, o Oriente Médio orbitou em torno de algumas certezas aparentemente sólidas: a centralidade do conflito israelense-palestino, a tutela estratégica e oportunista dos Estados Unidos, o papel ambíguo - ora submisso, ora oportunista - das monarquias árabes, e a contenção permanente do Irã como potência regional tornada incômoda por não aceitar cabrestos estrangeiros.

Esse edifício ruiu. E o que emerge em seu lugar ainda não tem nome.

Os Estados Unidos continuam presentes, mas já não são onipotentes. Trump e assemelhados não perceberam, antes de jogar suas megatoneladas de bombas, que a guerra seria fatalmente um fracasso – mesmo se travestida de vitória. Por esse e por outro erros monumentais, a influência norte-americana se fragmenta não apenas no Médio Oriente, mas ao redor do mundo todo. Sua autoridade e supremacia é contestada, e sua capacidade de impor ordem - ou mesmo previsibilidade - diminui visivelmente.

Ao mesmo tempo, o Irã deixou de ser apenas um problema a ser contido. Tornou-se um jogador sofisticado, operando por meio de redes, milícias, proxies e alianças assimétricas que redesenham o mapa do poder sem necessariamente alterar fronteiras formais. Os aiatolás disponíveis para substituir seus governantes líderes assassinados são centenas, provavelmente milhares, todos em fila, esperando pela imolação sagrada.

Israel, por sua vez, vive um paradoxo: mantém superioridade militar inequívoca, mas enfrenta um ambiente estratégico cada vez mais difuso, menos controlável, mais imprevisível. Vence batalhas - mas não consegue encerrar o jogo.

E no mundo árabe, talvez a transformação mais silenciosa - e mais decisiva - esteja em curso: o abandono gradual das velhas fidelidades ideológicas em favor de um pragmatismo frio, quase empresarial, tipo quem pagar mais leva. Interesses econômicos, estabilidade interna e ambições tecnológicas começam a pesar mais do que solidariedades históricas ou discursos identitários.

Nesse novo tabuleiro, antigos inimigos conversam. Aliados tradicionais hesitam. E as linhas de frente já não são tão nítidas.

A guerra, longe de desaparecer, se transforma.

Ela se torna mais fragmentada, mais indireta, mais híbrida. Menos declarada, mais permanente. Menos ideológica, mais estratégica.

E aqui reside o grande paradoxo: quanto mais intensa a turbulência, mais visível se torna a gestação de uma nova ordem. Pois, como afirmava com razão Karl Marx, “em todo caos existe o germe de uma nova ordem”.

Não uma ordem pacífica - ao menos não ainda -, mas uma arquitetura de poder distinta daquela que dominou a região nas últimas décadas.

O que vemos não é o caos puro. É um caos em reorganização.

A presença crescente de novas potências globais reforça essa transição. O Oriente Médio deixa de ser um espaço de influência quase exclusiva do Ocidente e passa a integrar um jogo mais amplo, multipolar, onde interesses se cruzam, se sobrepõem e, frequentemente, se chocam.

Nesse cenário, a ideia de “guerra permanente” funciona mais como um diagnóstico preguiçoso do que como explicação real. Porque guerras, ao contrário do que sugere o senso comum, não apenas destroem - elas também fundam novas ordens.

A Europa moderna nasceu de séculos de conflitos devastadores. Nada garante que o Oriente Médio seguirá o mesmo caminho - mas há sinais claros de que algo equivalente, ou até mesmo pior, está em processo.

Um novo equilíbrio regional pode emergir. Mais pragmático, menos ideológico. Mais orientado por interesses econômicos e tecnológicos do que por narrativas religiosas ou identitárias. Mais instável na forma - mas talvez mais estável em seus fundamentos.

Ou, ao contrário, pode surgir uma versão ainda mais sofisticada da instabilidade: uma paz armada, difusa, sustentada por tensões permanentes e conflitos de baixa intensidade.

Ainda não sabemos.

Mas sabemos o suficiente para abandonar as velhas explicações.

O Oriente Médio já não é apenas um campo de batalha. É um laboratório.

E o que está sendo testado ali - sob o ruído das bombas, o silvado dos mísseis cruzando o céu, e o silêncio das negociações - pode muito bem antecipar o desenho do mundo que virá.