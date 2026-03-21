EUA e Israel bombardeiam instalação nuclear no Irã

247 - Os Estados Unidos e Israel realizaram um ataque contra a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã, na manhã deste sábado (21). Segundo a CNN, a agência iraniana Tasnim informou que não houve vazamento radioativo e a população próxima não foi exposta a riscos.

Escalada do conflito no oriente médio

A ofensiva ocorre em meio à intensificação da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, iniciada em 28 de fevereiro. Na ocasião, uma ação coordenada entre os dois países resultou na morte do então líder supremo iraniano, Ali Khamenei, em Teerã, além de outros integrantes da alta cúpula do regime. Autoridades estadunidenses afirmam que diversos alvos militares iranianos foram destruídos desde então, incluindo embarcações, sistemas de defesa aérea e aeronaves.

Retaliações e expansão regional

Em resposta, o Irã passou a realizar ataques contra países da região, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque e Omã. Segundo autoridades iranianas, os alvos são interesses dos Estados Unidos e de Israel nesses territórios.

O conflito também se estendeu ao Líbano, onde o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, lançou ataques contra Israel. Em resposta, forças israelenses intensificaram bombardeios contra posições do grupo no território libanês.

Número de mortos aumenta

O impacto da guerra tem se agravado. Mais de 1.200 civis morreram no Irã desde o início do conflito, segundo a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, sediada nos Estados Unidos. A Casa Branca confirmou ao menos sete mortes de soldados americanos em decorrência direta das ofensivas iranianas.

Mudança na liderança do irã

Após a morte de parte significativa da liderança iraniana, um conselho escolheu Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo. Especialistas apontam que a decisão indica continuidade na linha política do governo iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a escolha e afirmou que se trata de um “grande erro”. Ele também declarou que Mojtaba seria “inaceitável” para a liderança do Irã.