Catar alertou sobre riscos de provocar o Irã, diz chefe de energia

Reuters - Enquanto o Catar se recupera de um ataque iraniano que prejudicou sua gigantesca empresa de gás natural, seu chefe, que também é ministro da Energia do país, diz que alertou autoridades e executivos sobre esse perigo, caso as instalações do Irã fossem atingidas.

"Eu estava sempre alertando, conversando com executivos de petróleo e gás que são nossos parceiros, conversando com o secretário de Energia dos EUA, para avisá-lo sobre essa consequência e que isso poderia ser prejudicial para nós", disse o presidente-executivo da QatarEnergy, Saad al-Kaabi, à Reuters.

Entre os parceiros da QatarEnergy estão grandes empresas de energia dos EUA, como a ExxonMobil e a ConocoPhillips.

"CIENTES DA AMEAÇA"

"Eles estavam cientes da ameaça e sempre foram lembrados por mim, quase diariamente, de que precisamos garantir que haja contenção em relação às instalações de petróleo e gás", disse ele.

Questionado sobre o assunto, o porta-voz da Casa Branca Taylor Rogers disse: "O presidente Trump e toda a sua equipe de energia não ignoravam a realidade de que haveria interrupções de curto prazo no fornecimento de petróleo e gás durante as operações em andamento no Irã, e planejaram essas interrupções temporárias altamente esperadas"

A ExxonMobil se recusou a comentar.

"Continuamos totalmente comprometidos com nossa parceria de longa data e continuaremos a trabalhar com a QatarEnergy em um caminho para a recuperação", disse um porta-voz da ConocoPhillips.

Três semanas após o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, ataques com mísseis e drones danificaram navios-tanque, refinarias e outras importantes infraestruturas de energia, com o maior impacto conhecido até agora em Ras Laffan, da QatarEnergy, o maior complexo de gás natural liquefeito (GNL) do mundo.

Kaabi disse à Reuters na quinta-feira que os danos às instalações, que custaram US$26 bilhões para serem construídas, afetariam as entregas de GNL para a Europa e a Ásia por até cinco anos.

Há muito tempo os governos temem um cenário como esse, em que instalações vitais para o fornecimento mundial não apenas de petróleo bruto e gás natural, mas também de produtos como combustível de aviação e gás liquefeito de petróleo (GLP) usado para aquecimento e cozinhar, sofram danos de longo prazo.

SEM AVISO PRÉVIO

Israel atacou o principal campo de gás do Irã, South Pars, em uma forte escalada da guerra na quarta-feira. A resposta de Teerã foi uma série de ataques à infraestrutura de energia do Golfo no Kuweit, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Ras Laffan, no Catar.

Kaabi disse que não recebeu nenhum aviso prévio sobre o ataque a South Pars.

"Eu não estava ciente de nada, mas acho que ninguém estava ciente. O presidente Trump disse que não sabia. Então você acha que nós saberíamos?"

South Pars faz parte do maior campo de gás do mundo que o Irã compartilha com o Catar, onde é chamado de Campo Norte.

Kaabi disse que a QatarEnergy ainda não havia avaliado se o seguro cobriria suas perdas relacionadas à guerra.

DANOS

Ele disse que não apenas o ataque a Ras Laffan derrubou 17% da capacidade de exportação de GNL do Catar, mas que o impacto duraria até cinco anos devido aos danos causados.

"As caixas frias sumiram", disse Kaabi, referindo-se ao mecanismo de resfriamento danificado em duas das 14 unidades de liquefação de GNL do complexo, que purificam e resfriam o gás para transporte como líquido.

"Esta é a unidade principal, que é a caixa de resfriamento do GNL, está completamente destruída."