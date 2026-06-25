A consolidação definitiva do Eixo de Resistência como ator estatal e transnacional: a ruptura da doutrina de contenção imperialista

A formalização do primeiro ponto do Memorando representa, antes de tudo, o reconhecimento jurídico e político de uma realidade material que o imperialismo ocidental tentou negar durante décadas por meio de sua poderosa máquina de propaganda.

O Eixo de Resistência — Mahwar al-Muqawamah — deixa de ser tratado como uma coligação informal, difusa ou fragmentada de milícias e movimentos guerrilheiros, passando a ser reconhecido pelas instâncias internacionais como uma arquitetura de segurança integrada, transnacional e dotada de plena capacidade estatal. Sob a liderança intelectual, logística e estratégica de Teerã, esse bloco operou uma das mais profundas transformações da arte da guerra assimétrica e da diplomacia militar no século XXI.

A vitória iraniana neste ponto reside no fato de que o Ocidente e a entidade sionista (Israel, também conhecida como porta-aviões terrestre dos EUA) foram compelidos a assinar um documento que, na prática, valida a doutrina de “defesa avançada” concebida pela Guarda Revolucionária e consolidada pelo martírio do General Qassem Suleimani.

O Irã demonstrou que sua linha de defesa soberana não se limita às fronteiras geográficas: ela se estende organicamente do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, atravessando Iraque, Síria e Líbano, e alcançando as águas estratégicas do Mar Vermelho por meio da aliança inquebrantável com os revolucionários iemenitas, passando pelo território palestino ocupado.

Ao consolidar essa rede de dissuasão integrada, o Irã rompeu a histórica doutrina de contenção anglo-americana, cujo objetivo era encurralar a República Islâmica dentro de seu próprio planalto. Hoje, cada componente do Eixo de Resistência opera em sincronia política e militar, com autonomia industrial para a produção de armamentos, centros de inteligência compartilhados e uma leitura unificada das ameaças globais.

Este ponto do Memorando sela a derrota definitiva dos planos do Pentágono para a fragmentação do Oriente Médio — o famigerado projeto do “Novo Grande Oriente Médio” — e estabelece que nenhuma equação de paz, segurança, trânsito de mercadorias ou exploração de recursos na Ásia Ocidental pode ser desenhada sem a participação direta e a aprovação soberana de Teerã. É a transição histórica de um ator que antes sofria cerco para um ator que agora dita os termos da estabilidade regional.

A falência estratégica do cerco de sanções e o triunfo histórico da Economia de Resistência (Eghtesad-e Moqavvati)

O segundo item do Memorando constitui a verdadeira certidão de óbito da política de “pressão máxima” que Washington e Bruxelas tentaram impor ao povo iraniano. Sob a ótica do materialismo histórico, as sanções econômicas unilaterais e extraterritoriais sempre funcionaram como armas de destruição em massa econômicas: instrumentos destinados a estrangular o tecido social, colapsar moedas nacionais, provocar desabastecimento de remédios e insumos básicos e, em última instância, forçar uma mudança de regime de fora para dentro.

O Irã, porém, ofereceu ao Sul Global uma lição inédita de resiliência e soberania ao formular e aplicar rigorosamente a doutrina da Economia de Resistência. Em vez de ceder à chantagem do sistema financeiro controlado pelo Ocidente, Teerã transformou o bloqueio em um catalisador para a reestruturação interna de suas forças produtivas.

O país converteu sua histórica dependência da exportação de petróleo bruto em um parque industrial diversificado, desenvolvendo uma das indústrias petroquímicas, metalúrgicas e de engenharia civil mais sofisticadas da Ásia. O avanço científico produzido nas universidades iranianas permitiu alcançar autossuficiência em áreas críticas como nanotecnologia, células-tronco, produção de medicamentos de alta complexidade e infraestrutura pesada.

O Memorando, ao reconhecer a falência do bloqueio, expõe a incapacidade crônica do imperialismo de isolar uma nação que possui profundidade estratégica, uma população altamente educada e uma determinação ideológica inabalável. O Irã não apenas sobreviveu ao cerco: aprendeu a contorná-lo, neutralizá-lo e, por fim, derrotá-lo no terreno prático, redirecionando o fluxo de suas riquezas e de seu comércio para as potências da Eurásia e para os mercados emergentes do Sul Global.

O triunfo da Economia de Resistência demonstra que o mercado internacional já não é monopólio do G7 ou do sistema financeiro transatlântico. A soberania econômica iraniana provou que, quando uma nação decide resistir, as ferramentas de coerção econômica do imperialismo tornam-se armas obsoletas, que acabam acelerando a decadência do próprio Ocidente.

A aliança estratégica com a Eurásia e o elo Irã–Rússia–China: o sepultamento da hegemonia unipolar

O terceiro ponto do documento atinge o coração da arquitetura geopolítica global ao formalizar a inserção definitiva da República Islâmica do Irã no núcleo duro da integração euroasiática. A assinatura do Memorando consolida o pesadelo geopolítico dos teóricos do imperialismo norte-americano — de Halford Mackinder a Zbigniew Brzezinski — que sempre advertiram que a união das potências centrais da massa terrestre euroasiática significaria o fim da supremacia marítima anglo-saxã.

Graças à sua posição geográfica privilegiada, ponte natural entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, o Irã consolidou-se como o nó geoestratégico indispensável que conecta os dois gigantes da multipolaridade: a Federação Russa e a República Popular da China.

A análise deste ponto revela uma vitória diplomática e econômica de proporções continentais. O acordo de cooperação estratégica de 25 anos firmado com Pequim em 2021 garante fluxo contínuo de investimentos em infraestrutura, energia, portos, telecomunicações e corredores logísticos, inserindo o Irã como artéria vital da Nova Rota da Seda (BRI).

Simultaneamente, a cooperação militar, tecnológica e de inteligência com Moscou transformou o Mar Cáspio em um lago interior blindado contra qualquer tentativa de infiltração da OTAN. Exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Golfo de Omã consolidam uma barreira geopolítica instransponível.

Como membro pleno da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), o Irã participa diretamente das decisões que redesenham a segurança continental. Ao blindar seu entorno estratégico por meio de alianças com superpotências nucleares e industriais, Teerã elevou o custo de qualquer aventura militar ocidental a níveis proibitivos.

O Memorando deixa claro: o Irã não é mais um ator regional isolado, mas um pilar estrutural do projeto euroasiático de reorganização do poder global.

O fim da dissuasão sionista no levante e a revolução doutrinária da tecnologia militar hipersônica

Este quarto ponto é, sem dúvida, o mais impactante para o equilíbrio militar da Ásia Ocidental. Ele decreta o colapso definitivo do mito da invencibilidade militar israelense e da supremacia aérea sionista.

Durante décadas, Tel Aviv operou sob a “Doutrina Begin”, que determinava que nenhum país vizinho poderia adquirir capacidade de dissuasão tecnológica ou nuclear. Esse paradigma ruiu diante da sofisticação da engenharia aeroespacial iraniana.

O Memorando chancela uma mudança de era militar conduzida pelas forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária (IRGC). O Irã desenvolveu, de forma inteiramente autóctone, uma doutrina baseada em:

Enxames de drones (família Shahed);

Mísseis balísticos e de cruzeiro de precisão;

Tecnologia hipersônica de última geração (como o Fattah).

Na prática, esses sistemas provaram ser capazes de penetrar e saturar as defesas aéreas mais caras do planeta — como o Iron Dome e o David’s Sling de Israel e baterias do sistema Patriot dos EUA.

Ao responder diretamente, a partir de seu próprio território, contra alvos militares e de inteligência no coração da entidade sionista, o Irã encerrou a era da impunidade estratégica de Tel Aviv. A nova equação imposta por Teerã estabelece que nenhum ataque ficará sem resposta.

O Memorando registra que o território da Resistência está protegido por um guarda-chuva de fogo de alta precisão. O regime sionista perdeu sua principal ferramenta política: a chantagem militar. A paridade estratégica imposta pelo Irã altera permanentemente os cálculos de guerra do Pentágono e de Tel Aviv.

O domínio das rotas marítimas globais e o garrote estratégico em Bab el-Mandeb e Ormuz

Este ponto evidencia o imenso poder de barganha e a centralidade logística que o Irã e seus aliados conquistaram no controle dos principais estreitos marítimos do planeta.

Historicamente, o império britânico e, depois, os EUA garantiram sua hegemonia controlando checkpoints marítimos. Essa era foi enterrada nas águas da Ásia Ocidental.

A coordenação entre a Marinha iraniana, as forças navais da Guarda Revolucionária e o Ansarullah iemenita estabeleceu controle de fato sobre duas artérias vitais da economia global:

Estreito de Ormuz — mais de 20% do petróleo mundial;

Bab el-Mandeb — porta do Mar Vermelho e do Canal de Suez, cuja entrada se bifurca no famoso Golfo de Ácaba.

O fracasso das coalizões navais ocidentais, como a Operação Prosperity Guardian, demonstrou que o Ocidente perdeu o monopólio da força nos mares tropicais. Mísseis antinavio, drones, minas inteligentes e lanchas rápidas impuseram um garrote estratégico ao comércio das potências imperialistas.

O Memorando reconhece que a livre navegação depende agora de:

Respeito aos direitos do povo palestino,

Cessação das agressões contra nações árabes,

E gestão regional da segurança marítima.

A hegemonia tecnológica autóctone: defesa, drones e a ruptura do monopólio ocidental

O sexto item celebra o surgimento do Irã como potência industrial e tecnológica militar de primeira grandeza, quebrando o monopólio histórico das potências da OTAN sobre tecnologias de defesa avançada.

O avanço científico iraniano — alcançado sob o regime de sanções mais severo já imposto a um Estado soberano — constitui uma das maiores façanhas tecnológicas da era moderna.

A doutrina militar iraniana, fundamentada no princípio da autossuficiência e na rejeição absoluta da dependência de fornecedores estrangeiros, levou à criação de uma base industrial de defesa estatal que hoje rivaliza — e, em muitos aspectos, supera — seus equivalentes ocidentais em custo-benefício, resiliência e eficácia operacional.

Os drones de reconhecimento e ataque projetados e fabricados em solo iraniano tornaram-se referência mundial na guerra assimétrica contemporânea, sendo estudados com perplexidade e preocupação pelas academias militares do Ocidente.

A capacidade do Irã de produzir em massa mísseis balísticos de combustível sólido, radares de varredura eletrônica ativa e sistemas de guerra eletrônica capazes de hackear e derrubar drones norte-americanos de última geração alterou profundamente a correlação de forças regionais.

Ao registrar essa hegemonia tecnológica, o Memorando de 14 Pontos reconhece que o Irã se transformou em exportador líquido de tecnologia de defesa, fornecendo doutrina militar e equipamentos avançados a nações do Sul Global que buscam proteger sua soberania contra o assédio imperialista.

A independência científica e militar de Teerã demonstra que o desenvolvimento de alta tecnologia não é mais privilégio das potências colonizadoras do Norte Global, mas uma conquista acessível aos povos que ousam romper com a dependência e investir no intelecto, na engenharia e na criatividade de sua juventude revolucionária.

O avanço irreversível do programa nuclear soberano e a capitulação das exigências transatlânticas

O sétimo ponto do Memorando consagra uma das maiores vitórias políticas da história da República Islâmica: a consolidação irreversível de seu programa nuclear pacífico e o reconhecimento internacional de que o país atingiu o status de nação de limiar nuclear.

Durante mais de duas décadas, o complexo político-midiático ocidental fomentou uma histeria global em torno do programa atômico iraniano, utilizando essa narrativa como pretexto para impor sanções brutais, realizar sabotagens cibernéticas e assassinar cientistas nucleares — entre eles o mártir Mohsen Fakhrizadeh.

O Irã, porém, jamais renunciou a seus direitos soberanos garantidos pelo Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP). Após a quebra unilateral dos acordos por Washington, Teerã acelerou o desenvolvimento de suas capacidades técnicas, instalando cascatas de centrífugas avançadas — como as IR-6 — em instalações subterrâneas e fortificadas em Fordow e Natanz, elevando o enriquecimento de urânio a níveis que colocam o país a poucos passos da capacidade plena de dissuasão, caso a liderança política assim determine.

Um dos pontos que será objeto sensível de discussão nos próximos 60 dias serão os 400 quilos de urânio enriquecido a 60% que o Irã detém em lugar reservado. Sabemos que, para chegar a 60%, pode demorar um certo tempo; para chegar a 90%, nível para se obter a bomba atômica, é um tempo bem mais rápido.

O Memorando sela a capitulação das exigências do bloco transatlântico, que insistia no desmantelamento completo da infraestrutura nuclear iraniana. O documento reconhece o fato consumado: o Irã domina o ciclo completo do combustível nuclear, detém o conhecimento científico e possui instalações blindadas contra qualquer ataque aéreo convencional.

O Ocidente foi forçado a abandonar a retórica de ultimatos e a aceitar que a única via possível é a diplomacia baseada no respeito à soberania iraniana. A vitória nuclear do Irã é um divisor de águas para o Sul Global, demonstrando que o conhecimento científico avançado e a energia atômica não podem ser monopolizados por um clube colonial, mas pertencem a qualquer nação que se recuse a ajoelhar-se diante do imperialismo.

A simples exigência que os EUA vinham fazendo de que o Irã deveria firmar compromisso de que não desenvolveria a bomba atômica, isso ele já tinha feito desde 2003 com o decreto islâmico chamado Fatwa, assinado pelo líder espiritual Ali Khamenei. Mas, de qualquer forma, agora com o Memorando, formalmente, o Irã dirá que, sim, eles não querem fazer a bomba. Por enquanto.

A integração plena ao BRICS e a vanguarda da desdolarização global

O oitavo ponto do Memorando estabelece que a inserção do Irã no núcleo do BRICS deixou de ser aspiração e tornou-se instrumento central de combate geopolítico e geoeconômico no século XXI.

Historicamente, o imperialismo estadunidense utilizou a hegemonia do dólar e o controle sobre o sistema SWIFT como armas de coerção extraterritorial, capazes de estrangular o comércio de nações soberanas. O Irã, ao lado de China e Rússia, assumiu a vanguarda do processo de desmantelamento dessa ditadura financeira.

A vitória estratégica reside na construção de arquiteturas financeiras alternativas, imunes ao bloqueio ocidental. Ao liquidar o comércio de hidrocarbonetos e bens industriais em moedas locais — yuan, rublo, rial — e integrar sistemas de pagamento fora do eixo Washington-Bruxelas, o Irã demonstrou que o mundo multipolar já possui suas próprias vias de circulação de riqueza.

O Memorando celebra a perda de eficácia das sanções financeiras: o Irã agora opera em um circuito econômico que abrange a maior parte da população e do PIB global. A desdolarização enfraquece o núcleo do poder imperial, reduzindo o alcance coercitivo da moeda norte-americana e retirando do Ocidente a capacidade de ditar o destino econômico de nações soberanas.

Nunca é demais falarmos da rede chinesa alternativa ao SWIFT que chama-se CIPS, ou Cross-Border Interbank Payment System. É o sistema de compensação e liquidação internacional criado pela China para realizar transações financeiras instantâneas em yuan, reduzir a dependência do SWIFT e blindar parceiros estratégicos contra sanções extraterritoriais dos EUA.

As características centrais do CIPS são as seguintes: 1. opera principalmente em yuan (RMB), conectando bancos da Ásia, Oriente Médio, África e Eurásia; 2. funciona como alternativa estrutural ao SWIFT; 3. cresce rapidamente com a expansão do BRICS e da desdolarização; e 4. é integrado ao sistema russo SPFS, criando um bloco financeiro paralelo.

O CIPS é exatamente a peça que permite ao Irã, Rússia, China e outros países liquidar comércio de petróleo e gás fora do dólar, escapar de sanções e consolidar a arquitetura financeira multipolar.

O fracasso da normalização sionista e o isolamento regional de Tel Aviv

O nono item ilumina o colapso da estratégia norte-americana dos “Acordos de Abraão”, que buscava criar uma aliança militar e de inteligência entre Tel Aviv e as monarquias do Golfo para isolar o Irã e enterrar a causa palestina.

Esse plano foi pulverizado pela diplomacia pragmática e pela leitura estratégica precisa da liderança iraniana, que soube explorar as contradições internas do campo adversário.

A reaproximação histórica entre Teerã e Riade — mediada por Pequim — e o restabelecimento de canais de diálogo com Emirados, Bahrein e Egito transformaram o Irã no fiador real da estabilidade regional. Enquanto isso, a entidade sionista mergulhou no maior isolamento diplomático e moral de sua história.

Ao demonstrar que a segurança da Ásia Ocidental deve ser resolvida entre vizinhos, sem tutela colonial, a diplomacia iraniana esvaziou a narrativa de ameaça artificial promovida pelo Pentágono e recolocou a libertação da Palestina como pauta central e unificadora do mundo islâmico.

A legitimação da doutrina de soberania nacional e o fim da impunidade imperial

O décimo ponto possui estatura jurídica monumental. Ele marca o momento em que o Irã impôs ao sistema internacional o reconhecimento prático de seu direito à legítima defesa e à reciprocidade militar, rompendo com a lógica imperialista segundo a qual o Ocidente podia violar leis internacionais, bombardear instalações diplomáticas e assassinar lideranças soberanas sem sofrer consequências.

Ao responder de forma maciça, transparente e legal — a partir de seu próprio território — contra alvos estratégicos do agressor após o ataque à sua sede consular em Damasco, o Irã redefiniu na prática as regras do direito internacional contemporâneo.

A vitória política de Teerã neste item representa a demolição definitiva da farsa da chamada “ordem baseada em regras”, proclamada de forma hipócrita por Washington e Bruxelas — uma cortina de fumaça jurídica criada para legitimar o arbítrio e a impunidade do poder anglo-americano.

O Memorando registra que a soberania do Irã é intocável e que qualquer agressão contra cidadãos, cientistas, diplomatas ou território iraniano resultará em retaliação direta, proporcional e devastadora, independentemente de guarda-chuvas nucleares estrangeiros.

O Sul Global chancelou essa postura soberana, reconhecendo no Irã a única nação que demonstrou coragem e capacidade tecnológica para fazer valer o princípio da igualdade soberana dos Estados, consagrado na Carta da ONU. O documento reafirma uma verdade histórica: o direito internacional só existe quando respaldado por força material capaz de conter os agressores imperialistas.

A resiliência institucional e a estabilidade política interna diante das guerras híbridas

O décimo primeiro ponto celebra o triunfo do Estado iraniano e de seu tecido social contra uma das mais sofisticadas e prolongadas campanhas de guerra híbrida já conduzidas por agências de inteligência ocidentais (CIA, MI6, Mossad).

Durante anos, o aparato de propaganda do Ocidente investiu bilhões na fabricação de crises internas, sabotagens, ciberataques e manipulação algorítmica de redes sociais, tentando fomentar caos urbano e pavimentar o caminho para uma “revolução colorida”.

O Memorando formaliza o fracasso retumbante dessa estratégia. A República Islâmica demonstrou resiliência institucional, coesão social e continuidade estratégica, mesmo diante de transições políticas complexas e perdas inesperadas em sua liderança. A economia manteve-se funcional; as instituições, estáveis; e o apoio popular, evidente nas grandes mobilizações nacionais.

O documento reconhece que o projeto soberano da Revolução Islâmica possui raízes profundas na identidade do povo iraniano, tornando o país impenetrável às tentativas de balcanização social promovidas pelo imperialismo.

Um novo tabuleiro no levante: o Irã como construtor de estabilidade e paz regional

O décimo segundo ponto redesenha o mapa político do Levante — Síria, Iraque e Líbano — e consagra o Irã como garantidor da integridade territorial e da reconstrução dessas nações.

Enquanto as intervenções militares dos EUA e da OTAN deixaram um rastro de destruição, saques e o surgimento do terrorismo takfirista (Daesh), a presença iraniana baseou-se na lógica da soberania estatal e da segurança coletiva.

A vitória iraniana aqui é moral e militar: foi o sacrifício e a assessoria estratégica de Teerã que permitiram ao Exército Árabe Sírio e às forças populares iraquianas (Al-Hashd al-Sha’abi) esmagar o terrorismo financiado pelo Ocidente e por monarquias do Golfo.

O Memorando sela a derrota dos planos sionistas de fragmentação da Síria e de transformação do Iraque em protetorado de Washington. Hoje, sob influência construtiva de Teerã, esses países avançam na reconstrução de infraestrutura, integração ferroviária e energética e consolidação de uma faixa de estabilidade que liga o planalto iraniano ao Mediterrâneo.

O reconhecimento do Irã como potência energética indispensável

O décimo terceiro ponto trata da vitória geopolítica iraniana no campo energético — o motor do capitalismo global. O Irã detém algumas das maiores reservas combinadas de petróleo e gás do planeta, além de infraestrutura de refino e distribuição altamente desenvolvida.

A tentativa ocidental de impor um embargo total ao petróleo iraniano revelou-se um erro estratégico monumental. O Memorando formaliza o fato consumado: o Irã quebrou o bloqueio energético, consolidando exportações massivas para a China e estabelecendo acordos de intercâmbio de gás com países da Ásia Central e da periferia europeia.

O Ocidente foi forçado a reconhecer que excluir o petróleo iraniano do mercado global, em meio a crises inflacionárias e conflitos na Europa, significaria colapso de abastecimento e preços proibitivos para suas próprias indústrias.

A segurança energética mundial depende agora do reconhecimento dos direitos soberanos do Irã de explorar e comercializar suas riquezas — consolidando Teerã como ator central na governança dos fluxos globais de energia.

A consolidação do mundo multipolar e o nascimento da Pax Euroasiática

O décimo quarto ponto sintetiza todo o documento: a era da hegemonia unipolar dos EUA e do domínio euro-atlântico na Ásia Ocidental está terminando.

O Memorando não sela uma trégua conjuntural, mas pode ser visto como certidão de nascimento de uma nova ordem internacional, na qual o Irã emerge como arquiteto fundamental do século euroasiático.

A grande vitória iraniana é a demonstração prática de que o imperialismo não é invencível. Após décadas de sanções, assassinatos, sabotagens e guerras de propaganda, a República Islâmica provou que uma nação ancorada em sua herança cultural, clareza ideológica e desenvolvimento científico pode dobrar a espinha dorsal do maior império da era moderna.

A Pax Euroasiática que nasce deste Memorando substitui a velha e violenta Pax Americana: uma era em que soberania, multipolaridade e cooperação solidária entre nações do Sul Global passam a ditar o ritmo da história.

Conclusão

O Irã emerge deste processo como uma potência regional e global com maior capacidade militar, política e diplomática, após impor uma derrota multifacetada ao maior império que a humanidade já conheceu. Não se trata de destruição militar dos EUA, mas de uma vitória estratégica em múltiplos campos: político, econômico, diplomático e civilizacional.

O Irã ofereceu ao mundo um exemplo de coragem e determinação, semelhante ao do povo vietnamita entre 1962 e 1975. Apesar das perdas humanas, Teerã sai com seu arsenal de mísseis intacto — e esse tema sequer entrou no Memorando, não sendo objeto de discussão nos próximos 60 dias.

Além disso, o Irã emerge com capacidade ampliada de liderar o conjunto dos países árabes rumo a uma região livre da presença militar estadunidense — como já ocorre na Síria e no Iraque. As petromonarquias do Golfo começam a perceber que a presença dos EUA, longe de garantir segurança, apenas atrai instabilidade.

Por certo não será no curto nem no médio prazo que veremos um Oriente Médio ainda totalmente livre da presença nefasta dos Estados Unidos, pois ali estão regiões e gargalos estratégicos da economia capitalista internacional e seu “porta-aviões terrestre, que é Israel, que não pode ser abandonado. Mas não é difícil vislumbrar a região livre dessa presença em perspectiva.

Se Netanyahu um dia alimentou a pretensão de redesenhar o Oriente Médio à sua imagem, os acontecimentos recentes — que culminaram na assinatura deste Memorando de Entendimento — demonstram que quem determinará os rumos da região, onde vivem mais de 500 milhões de árabes, turcos e persas, será a República Islâmica do Irã.