Irã cobra fim da interferência dos EUA no Oriente Médio

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que a paz no Oriente Médio depende do fim da interferência dos EUA e da ocupação, em meio a novas declarações de Washington sobre o Irã, o Líbano e a Palestina ocupada; as informações são do Al Mayadeen.

Em publicação no X, Baghaei declarou que a verdadeira paz no Oriente Médio “só será alcançada com o fim das intervenções dos EUA e o fim da ocupação”. A manifestação ocorreu após falas do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre o Líbano e as negociações regionais, segundo o Al Mayadeen.

Crítica à política dos EUA

Baghaei afirmou que “ninguém será enganado por tais declarações”, em referência às posições recentes de Rubio contra o Irã, a resistência no Líbano e a Palestina ocupada.

O porta-voz iraniano acrescentou que a paz verdadeira na região seguirá distante enquanto os Estados Unidos mantiverem uma abordagem baseada na intervenção e na militarização.

Rubio tenta separar Líbano de Irã

Na terça-feira, ao chegar aos Emirados Árabes Unidos, Marco Rubio declarou que “a questão do Líbano é independente do Irã, porque o Líbano é um Estado independente”.

De acordo com a avaliação apresentada, as declarações de Rubio buscariam separar os diálogos entre o Líbano e “Israel” das negociações com o Irã.

Rubio também afirmou que as preocupações dos EUA com o programa de mísseis iraniano e com o apoio de Teerã a seus aliados na região “serão inevitavelmente levantadas durante essas conversas”.

Negociações e compromissos

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também se manifestou nas redes sociais sobre o andamento das negociações. “A eficácia das negociações depende do pleno comprometimento com as obrigações acordadas e de sua implementação precisa”, escreveu.

Pezeshkian acrescentou que o avanço desse processo será medido pelo cumprimento dos compromissos assumidos, em um cenário de tensão regional marcado por disputas diplomáticas e militares envolvendo Irã, Estados Unidos e “Israel”.

O posicionamento de Teerã reforça a visão iraniana de que qualquer processo de paz no Oriente Médio deve passar pelo fim das intervenções externas, da ocupação e da militarização conduzida por Washington na região.