Pelé estreou na Seleção com a camisa 13, em 1957
Pelé usou a camisa 13 em sua estreia pela Seleção, em 1957, contrariando a tentativa bolsonarista de associar números a superstições políticas
O bolsonarismo está apelando à burrice das pessoas ao atribuir ao jogador com a camisa 13 da seleção brasileira erro no jogo contra o Japão, e exaltar que um dos gols do Brasil na partida tenha sido feito por jogador com a camisa número 22.
Qual é a importância disso? Zero. Qual é a relação entre o número do PT e o do PL e a ocorrência de coisas ruins e boas? Zero. Mas o bolsonarismo conta com a ignorância e a estupidez das pessoas para existir.
Mas, se alguém insistir nessa bobagem, então essa história deve servir para essas pessoas descerebradas tentarem usar um pouco mais o cérebro que não têm.
No dia 7 de julho de 1957, no Maracanã, Pelé estreou na Seleção contra a Argentina (derrota por 2 a 1). Ele tinha apenas 16 anos, entrou no segundo tempo (no lugar de Del Vecchio) e marcou seu primeiro gol pela Seleção.
Curiosidade: a estreia de Pelé no futebol profissional foi em uma sexta-feira 13.
Ao marcar o gol contra a Argentina, em 1957, Pelé usava exatamente a camisa 13, ora demonizada pelo bolsonarismo.
Essa foi a única (ou uma das muito poucas) vezes que o eterno Pelé usou a camisa 13. A partir da Copa do Mundo de 1958, adotou a camisa 10.
Como se vê, o bolsonarismo não passa de uma seita de fanáticos estúpidos, iletrados, que produzem tantas chances para chutarmos suas bundas gordas e fascistas que dá até preguiça.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.