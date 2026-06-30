Pelé estreou na Seleção com a camisa 13, em 1957

O bolsonarismo está apelando à burrice das pessoas ao atribuir ao jogador com a camisa 13 da seleção brasileira erro no jogo contra o Japão, e exaltar que um dos gols do Brasil na partida tenha sido feito por jogador com a camisa número 22.

Qual é a importância disso? Zero. Qual é a relação entre o número do PT e o do PL e a ocorrência de coisas ruins e boas? Zero. Mas o bolsonarismo conta com a ignorância e a estupidez das pessoas para existir.

Mas, se alguém insistir nessa bobagem, então essa história deve servir para essas pessoas descerebradas tentarem usar um pouco mais o cérebro que não têm.

No dia 7 de julho de 1957, no Maracanã, Pelé estreou na Seleção contra a Argentina (derrota por 2 a 1). Ele tinha apenas 16 anos, entrou no segundo tempo (no lugar de Del Vecchio) e marcou seu primeiro gol pela Seleção.

Curiosidade: a estreia de Pelé no futebol profissional foi em uma sexta-feira 13.

Ao marcar o gol contra a Argentina, em 1957, Pelé usava exatamente a camisa 13, ora demonizada pelo bolsonarismo.

Essa foi a única (ou uma das muito poucas) vezes que o eterno Pelé usou a camisa 13. A partir da Copa do Mundo de 1958, adotou a camisa 10.

Como se vê, o bolsonarismo não passa de uma seita de fanáticos estúpidos, iletrados, que produzem tantas chances para chutarmos suas bundas gordas e fascistas que dá até preguiça.