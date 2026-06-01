Pesquisa joga custo de Flávio Bolsonaro no palanque de Moro

O presidente Lula (PT) aparece com 45% contra 40% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada pela Veja nesta segunda-feira (1º). O número mede o custo nacional do caso Dark Horse dias depois de Curitiba receber o pré-candidato bolsonarista no palanque de Sergio Moro, Deltan Dallagnol, Filipe Barros e Paulo Martins.

O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre sexta-feira (29) e sábado (30), com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e 95% de confiança. A pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-05864/2026.

Lula cresceu dois pontos e Flávio Bolsonaro perdeu quatro em relação à rodada anterior do Real Time Big Data. A mesma pesquisa aponta 8% de votos brancos e nulos e 7% de eleitores que não souberam ou não responderam no confronto direto entre os dois.

O dado não prova causalidade entre o caso Dark Horse e a queda do senador. Prova, porém, que a primeira medição divulgada depois da crise chegou ruim para quem tentou transformar Flávio Bolsonaro em trunfo presidencial da direita.

Em março, Lula tinha 42% e Flávio Bolsonaro marcava 41%. Em maio, o senador aparecia numericamente à frente, com 44% contra 43% do petista. Em junho, Lula foi a 45% e Flávio Bolsonaro recuou para 40%.

O problema para a direita paranaense é que Curitiba entrou nessa história como vitrine. Na sexta-feira (29), Moro lançou sua pré-candidatura ao governo do Paraná ao lado de Flávio Bolsonaro, Deltan Dallagnol e Filipe Barros, enquanto Paulo Martins, vice-prefeito de Curitiba pelo Novo, também participou do ato.

A aposta era simples: usar Curitiba como selo político para juntar bolsonarismo, lavajatismo e a direita local em torno de 2026. A pesquisa muda o peso da foto. O que parecia demonstração de força passa a ser cobrado como associação com um candidato nacional sob desgaste.

Flávio Bolsonaro virou centro da crise depois da divulgação de áudio envolvendo Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e a busca de recursos para o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. O senador afirma que procurava patrocínio privado, nega irregularidade e sustenta que não havia suspeitas públicas contra Vorcaro quando o contato começou.

A defesa política não eliminou o dano eleitoral. O Real Time Big Data mostra que Flávio Bolsonaro continua competitivo, mas perdeu a dianteira que havia aparecido em maio. Para Moro, Deltan e Filipe Barros, o recado é direto: o palanque paranaense herdou uma conta que não nasceu no Paraná.

O levantamento também mostra que outros nomes da direita chegam ao segundo turno com desempenho menos ruim contra Lula. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO), aparece empatado com o petista em 43% a 43%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), marca 40% contra 43% de Lula, dentro da margem de erro.

Esse contraste abre uma disputa interna na oposição. Se Flávio Bolsonaro carrega o sobrenome, Caiado e Zema oferecem à direita uma rota sem o peso imediato do caso Dark Horse. A pergunta que chega ao Paraná é se Moro vai manter sua candidatura estadual amarrada ao projeto nacional do filho zero um de Jair Bolsonaro.

A pesquisa também mediu a percepção sobre o encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump. De acordo com o levantamento, 42% dos eleitores viram a reunião como neutra, 29% como positiva e 29% como negativa. O dado impede a campanha bolsonarista de vender a agenda internacional como vitória majoritária no eleitorado.

No Paraná, esse ponto tem consequência concreta. Moro elogiou a articulação internacional de Flávio Bolsonaro sobre PCC e Comando Vermelho, enquanto deputados da base do governo acionaram a Procuradoria-Geral da República para questionar se a ofensiva externa atingiu a soberania nacional. A pesquisa mostra que a agenda não blindou o senador.

A conta política agora passa por três nomes no Paraná. Moro precisa explicar se seu projeto para o Palácio Iguaçu depende de Flávio Bolsonaro. Deltan Dallagnol precisa dizer se sua candidatura ao Senado vai carregar a crise nacional do PL. Filipe Barros terá de defender no estado uma chapa que foi atingida por pesquisa, PGR e caso Master na mesma semana.

Curitiba foi escolhida para mostrar unidade da direita. A pesquisa Real Time Big Data transformou o ato em termômetro de risco. Flávio Bolsonaro ainda tem voto, partido e sobrenome, mas já não chega ao Paraná como ativo sem custo para seus aliados.