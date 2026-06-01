Encontro entre Flávio Bolsonaro e Trump é visto como neutro por 42% dos eleitores, aponta Real Time Big Data

247 - O encontro entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi considerado neutro por 42% dos eleitores brasileiros, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (1º) pelo Instituto Real Time Big Data.

De acordo com o levantamento, 29% dos entrevistados avaliaram a reunião de forma positiva, enquanto outros 29% afirmaram enxergar o encontro de maneira negativa. Os números indicam uma divisão equilibrada entre as avaliações favoráveis e desfavoráveis, enquanto a maior parcela dos eleitores afirma não perceber impacto relevante no episódio.

A reunião ocorreu na semana passada na Casa Branca, em Washington. Além do encontro com Trump, Flávio Bolsonaro também participou de agendas com integrantes da alta cúpula do governo norte-americano.

O encontro ganhou repercussão política nos dias seguintes após o governo dos Estados Unidos anunciar a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. A medida pode permitir ações militares norte-americanas em solo brasileiro sob justificativa de combater as organizações criminosas, o que configura uma ameaça à soberania nacional.

Segundo o Instituto Real Time Big Data, a pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de maio, com 2.000 entrevistados em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05864/2026.