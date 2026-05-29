PIB cresce 1,1% no primeiro trimestre de 2026 e confirma aceleração da economia brasileira

O Brasil registrou crescimento de 1,1% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O resultado confirmou a mediana das projeções de mercado e representou uma aceleração significativa frente ao crescimento de 0,3% registrado no quarto trimestre de 2025.

O principal motor do crescimento foi o consumo das famílias, que avançou 1,0% na comparação trimestral, superando a expectativa de 0,9% apurada pelo Valor junto a bancos e consultorias. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, a expansão chegou a 1,7%. O dado reforça a resiliência da demanda doméstica como sustentáculo do ciclo de crescimento em curso, ancorada no mercado de trabalho aquecido e na expansão do crédito.

Outro sinal positivo veio da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), a medida do investimento em máquinas, equipamentos, construção civil e pesquisa. O indicador subiu 3,5% no trimestre, superando com folga a projeção de mercado de 1,7% e revertendo a retração de 1,4% registrada na comparação anual. A surpresa positiva no investimento foi um dos destaques do relatório e sinaliza alguma disposição do setor privado em ampliar sua capacidade produtiva.

No entanto, apesar da melhora marginal, a taxa de investimento permanece em patamar preocupantemente baixo: apenas 16,5% do PIB no período. Para uma economia com as necessidades de infraestrutura, industrialização e modernização produtiva do Brasil, economistas recomendam taxas próximas a 25% do PIB. O país segue, portanto, numa armadilha de baixo investimento que compromete o potencial de crescimento de longo prazo e a capacidade de geração de empregos de qualidade.

Pelo lado da oferta, a indústria cresceu 1,0% no trimestre, acima da projeção de 0,8%, enquanto os serviços avançaram 0,5%. A agropecuária registrou alta de 2,0%, abaixo da expectativa de 2,7%. No setor externo, as importações surpreenderam negativamente ao avançar 4,4%, bem acima da projeção de 1,4%, enquanto as exportações recuaram 1,7%.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o PIB expandiu 1,8%, em linha com a expectativa do mercado. O resultado consolida uma trajetória de crescimento moderado, puxado essencialmente pela demanda interna, mas ainda insuficiente para alterar estruturalmente o perfil produtivo do país enquanto o investimento permanecer tão aquém do necessário.