Brasil está entre os países que mais cresceram no 1º trimestre

247 - O Brasil figurou entre as economias com melhor desempenho no primeiro trimestre de 2026, ao registrar crescimento de 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB) na comparação com os três meses finais de 2025. Os dados foram divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

O resultado brasileiro superou com folga a média de crescimento observada entre os países da OCDE, que foi de 0,4% no período. O avanço também representa uma aceleração em relação ao cenário internacional, já que a expansão média do bloco havia sido de 0,2% no trimestre anterior.

Segundo a OCDE, a análise considera cerca de 30 países que já publicaram seus indicadores econômicos. Entre eles, 20 registraram crescimento econômico no primeiro trimestre. França e Portugal apresentaram estabilidade, enquanto Suécia, Chile, Lituânia, Israel, México e Irlanda tiveram retração em suas atividades econômicas.

Entre as principais economias do G7, Reino Unido e Estados Unidos registraram aceleração do crescimento. A economia britânica avançou 0,6%, após expansão de 0,2% no trimestre anterior. Já os Estados Unidos cresceram 0,5%, acima dos 0,1% observados no fim de 2025.

De acordo com a OCDE, o desempenho da economia norte-americana, cuja taxa anualizada alcançou 2%, foi impulsionado pelo aumento das exportações, pela expansão dos investimentos e pela retomada dos gastos federais após a paralisação parcial do governo. No entanto, analistas avaliam que os resultados dos próximos meses poderão sofrer impactos do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que tem provocado aumento de preços e maior pressão sobre o orçamento das famílias.

Fora da OCDE, a China também apresentou crescimento expressivo. A segunda maior economia do mundo registrou expansão de 1,6% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Na comparação anual, o crescimento chinês chegou a 5%, superando os 4,5% observados no período precedente.

A OCDE destacou ainda a melhora do desempenho do Japão, cuja economia passou de crescimento de 0,2% para 0,5% entre os dois trimestres analisados. A Alemanha também mostrou avanço, embora mais moderado, elevando sua taxa de crescimento de 0,2% para 0,3%.

Entre os países-membros da organização com dados já disponíveis, a Coreia do Sul liderou o ranking de expansão econômica no trimestre, com alta de 1,7%. Na sequência aparecem Finlândia, com crescimento de 0,9%, e Hungria e Suíça, ambas com avanço de 0,8%.

No extremo oposto, a Irlanda registrou a maior retração econômica, com queda de 2% no PIB. Israel e México vieram em seguida, ambos com contração de 0,8%.

Na zona do euro, uma estimativa preliminar aponta crescimento de apenas 0,1% no primeiro trimestre de 2026. Economistas observam que o conflito no Irã, iniciado no fim de fevereiro, pode contribuir para uma desaceleração da atividade econômica global ao longo do segundo trimestre, afetando o ritmo de crescimento em diversas regiões do mundo.