Postura firme de Lula contra golpistas merece aplauso

No país do jeitinho e da boa vontade — em particular quando beneficia ricos e poderosos — o veto de Lula ao projeto de lei que reduzia a pena de condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro merece uma comemoração no país inteiro.“Os inimigos da democracia tentaram demolir um país justo e menos desigual”, explicou Lula. Com razão.

Não estamos falando de uma legislação igual a todas as outras. A punição a movimentos golpistas é uma providência necessária num país onde quarteladas e viradas de mesa são um elemento nocivo e permanente da paisagem política.

Vitoriosos ou vencidos, os golpistas frequentemente receberam um tratamento omisso — e até cúmplice — por parte da Justiça, que lhes garantia conforto e impunidade, contribuindo para fazer de nossa República uma instituição fragilizada.

Com o veto a uma iniciativa de pura sabotagem ao regime democrático, Lula assumiu uma postura indispensável nos tempos atuais, quando basta olhar o mapa-múndi para compreender a importância de toda medida capaz de fortalecer uma democracia.

Alguma dúvida?