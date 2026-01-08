Boulos diz que governo vai articular no Congresso para manter veto de Lula ao PL da Dosimetria

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse nesta quinta-feira (8) que o governo Lula vai trabalhar junto ao Congresso Nacional para impedir a derrubada do veto ao Projeto de Lei da Dosimetria. O presidente da República tinha vetado integralmente o PL da Dosimetria, projeto que diminui as penas de condenados por ações golpistas.

“A história do 8 de janeiro faz parte da história do Brasil, não de um partido político. Existem aqueles que tentam reinterpretar a história de acordo com seus interesses políticos, de acordo com as suas conveniências de plantão”, afirmou Boulos ao SBT.

“Quando os bolsonaristas querem dosimetria, anistia ou o que quer que seja, quando eles querem isso, eles estão querendo dizer que ali no 8 de janeiro haveria apenas pessoas inocentes, bem intencionadas, preocupadas com o país e que quebraram a sedes dos três poderes por boa intenção”.

O PL da Dosimetria beneficiaria tanto pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro de 2023 como políticos envolvidos na trama golpista, um plano que teve início no governo Jair Bolsonaro (PL) e tinha como objetivo impedir a posse de Lula.