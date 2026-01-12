TV 247 logo
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      218 artigos

        Precisamos falar sobre o Irã

        A defesa dos direitos humanos não pode ser instrumentalizada

        Fumaça sobe durante os protestos violentos contra o governo do Irã em Mashhad, no Irã - 10/01/2026 (Foto: Rede Social/via REUTERS)

        Falar sobre o Irã hoje não é um exercício acadêmico distante; é uma exigência política e moral. Qualificar o regime iraniano é condição básica para compreender a profundidade da insatisfação popular que se manifesta nas ruas, apesar da repressão, e para condenar com clareza as violações sistemáticas de direitos humanos que se intensificam diante de qualquer contestação interna.

        A República Islâmica nasceu de um movimento popular em 1979, é verdade, mas consolidou-se como um regime teocrático rígido, onde o voto existe sob tutela religiosa, a dissidência é criminalizada e a vida privada é objeto de vigilância estatal. Mulheres, jovens, minorias étnicas e opositores políticos pagam o preço mais alto de um sistema que confunde fé com coerção e soberania com silenciamento. Não se trata de relativizar culturas, mas de reconhecer que há um Estado que responde à crítica com violência, prisões arbitrárias e mortes.

        Ao mesmo tempo, é intelectualmente desonesto analisar a crise iraniana como se ela fosse inteiramente endógena. Não é possível descartar a influência norte-americana - direta ou indireta - no ambiente que cerca os protestos atuais. Os Estados Unidos perderam no Irã, em 1979, um de seus principais aliados no Oriente Médio, peça-chave para seus interesses energéticos, militares e de contenção regional. Essa derrota moldou décadas de hostilidade e estratégias de pressão contínua.

        Nesse contexto, chama atenção o fato de que Reza Pahlavi, filho do xá deposto pela Revolução Islâmica de 79 e então um grande aliado norte-americano, reapareça como uma das principais figuras da oposição no exílio, com trânsito em capitais ocidentais e visibilidade midiática. Isso não significa que os protestos sejam “fabricados” unicamente do exterior - eles nascem, majoritariamente, de dores reais e internas. Mas também não permite ignorar a possibilidade de estímulos externos a antigos aliados do período pré-1979, como parte de uma lógica de revanche histórica e reposicionamento estratégico.

        O Irã segue sendo central para os interesses norte-americanos na região: controla o Estreito de Ormuz – por onde passa 20% da produção mundial de petróleo -, influencia conflitos no Iraque, na Síria, no Líbano e no Iêmen, e ocupa lugar-chave no tabuleiro energético global. Seria ingenuidade imaginar que os EUA tratariam um país com esse peso apenas como espectador. A disputa geopolítica existe e atravessa a crise interna iraniana, ainda que não a explique por completo.

        Diante disso, o mundo precisa assumir uma posição clara e coerente: condenar com firmeza a violência praticada pelo regime iraniano contra sua própria população, sem cinismo seletivo. A defesa dos direitos humanos não pode ser instrumentalizada nem silenciada conforme conveniências estratégicas. O mesmo rigor exigido em relação ao Irã deve valer para violações cometidas em outros países do mundo - inclusive, e de forma dramática, em diversas nações do continente africano, frequentemente esquecidas pelo debate global.

        Precisamos falar sobre o Irã porque o silêncio favorece a repressão, a simplificação favorece a propaganda e a hipocrisia enfraquece a própria ideia de direitos humanos universais. Falar é o primeiro passo para não sermos cúmplices - nem da violência interna, nem dos jogos externos que se aproveitam dela.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

