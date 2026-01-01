E o ano começou com paz, harmonia e muito entusiasmo. Todos os destinos turísticos lotados, para surpresa até dos empresários do setor, que não imaginavam atender a tanta gente. Hotéis, pousadas, pensões, Airbnbs, tudo cheio, ocupado, com filas implorando vaga.

Os restaurantes e bares, o comércio, todos incrédulos ante as multidões que invadiram nossas praias, do Norte ao Sul, as cidades históricas, os roteiros de charme, resorts, parques, shopping centers. E o dinheiro circulando, e os estoques esgotados. Não poderia haver melhor atestado, inquestionável mesmo, do momento pujante que vive o Brasil, com o astral lá em cima, assim como a economia.

Não houve fake news, rumor, fofoca da extrema direita, que conseguisse gerar terror na população. Ela decidiu que já é hora de o Brasil ser feliz de novo. Chega de Pan — Pânico, pandemia, Jovem Pan. Ninguém mais suporta a máquina fascista de ódio, gerando ansiedade, dividindo famílias, afastando amigos, prejudicando os negócios e – importante – abrindo espaços para vicejarem o mal, as calúnias e inverdades.

O Brasil voltou! Aquele que samba, celebra, comemora, se fala no olhar, se abraça, sem nem saber o nome do abraçado; não importando religião, cor, time ou nacionalidade. O 31.12.2025, Dia Nacional do Réveillon, fechou as portas para a discórdia, com cada cidade se esmerando mais que a outra para agradar. E o Rio de Janeiro – nos perdoe a concorrência – ostentando o título de Maior Réveillon do Mundo, do Guiness Book!

Houve, naturalmente, os batedores de carteira, de celular, relógios, de sempre. Houve algazarras e alguma briga, aqui e ali, nada diferente do que consta no cardápio dessas grandes ocasiões. Mas houve beleza, frisson, júbilo, amor. E muita música. A música brasileira é nosso maior motivador. Houve corpos dançantes e requebrantes. Energia. O país voltou a esperançar. Um grande começo para um ano de eleições.

Que vengan los toros! Que venha o gado! Estaremos preparados para essa tourada eleitoral, com o melhor argumento: este excelente governo!