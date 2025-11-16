Quem regula a América Latina?

Uma fileira de canhões de ultima geração, por ar, mar e terra, com mísseis de alto poder de destruição, de longo e rápido alcance, está instalada no mar do Caribe nesse momento, e apontados para o continente latino americano. A Venezuela é a primeira da fila, mas os objetivos estratégicos norte-americanos envolve a disputa geopolítica de todo continente. Isso significa que a soberania de todos os países latinos está ameaçada nesse momento pelos EUA. A história já nos deu provas suficientes das barbaridades e horrores que um império é capaz de impor aos povos do mundo para não perder o seu trono. Nossa geração nunca esteve tão próxima de conviver com a tragédia que assistimos em Gaza, e fico a me perguntar: as próximas flotilhas da liberdade serão no Mar do Caribe? A ofensiva militar, não é a única, existe um plano recolonizador para retomar o controle da região, como parte da disputa geopolítica para defender as posições do imperialismo ocidental e conter o avanço das forças do sul global, especialmente do BRICS, e consequentemente da China.

Todos os sinais apontam para um refluxo da “onda rosa” que surgiu na América Latina no arco histórico – 2018/2022 – abrindo as condições para uma ascensão da extrema direita como tendencia predominante. A “onda rosa” que estamos nos referindo, foi a ascensão de governos ligados ao espectro de esquerda, que passou a dirigir quatro, das cinco maiores economias do continente. Lula no Brasil, Cláudia no México, Petro na Colômbia e Boric no Chile… e ainda, polêmicas a parte, considerando a relevância política de outras nações, podemos somar Maduro na Venezuela, Yamandú no Uruguai, Cuba e Nicarágua na região do Caribe. Nesses últimos anos que o campo de esquerda esteve no poder, pouco foi feito no terreno da integração em bloco organizado, e essa desorganização geopolítica, abriu flanco em várias dimensões para o avanço da extrema direita imperialista. Principalmente após a volta de Trump a presidência dos EUA em 2025, com amplos poderes no congresso e forte influencia na suprema corte.

Aliás, esse ano está se confirmando como um ponto de virada… Em 2025, a vitória de Noboa no Equador, a desagregação do MAS e a volta da direita na Bolívia, após 20 anos da esquerda no poder. O belo desempenho de Milei – com apoio explícito de Trump - nas eleições legislativas argentinas e a possível vitória da extrema direita no Chile ( provavelmente no segundo turno), são sinais que a correlação de forças continental está desequilibrando a favor das forças reacionarias e conservadoras. Em 2026, a eleição no Brasil e na Colômbia prometem ser duríssimas, e em ambos os países, a extrema direita tem amplas condições de obter um excelente desempenho, incluindo voltar ao poder com a bandeira da segurança pública na mão.

A ofensiva imperialista nos terrenos militar, político e econômico…

O plano estratégico de Trump para o continente obedece três eixos principais – a ofensiva militar contra um suposto “narco-terrorismo” via operação “Lança do Sul”, a política tarifária como instrumento de coerção/chantagem e a intervenção nos assuntos internos dos vizinhos via BigTechs para alcançar interesses específicos. Dependendo da situação de cada país, será aplicado algum desses ferramentais golpistas ou até mesmo tudo de uma vez… O governo de Claudia Sheinbaum no México é um exemplo do que estamos alertando, sofreu a ação de tarifas, ameaças e pressão de intervenção militar envolvendo o tema do “narco terrorismo” e agora enfrenta manifestações convocadas pela extrema direita trumpista através das redes sociais, envolvendo operações que utilizam a simbologia da “geração Z” para mobilizar jovens e promover ações violentas com agentes infiltrados na multidão, arrastando o governo para um espiral de desgaste. Já escrevemos sobre o fenômeno envolvendo o tema da geração Z e como as legitimas reivindicações da juventude estão sendo disputadas por projetos estratégicos reacionários no sul global, ver aqui: https://esquerdaonline.com.br/2025/10/18/os-protestos-da-geracao-z-sao-progressivos-ou-reacionarios/

Por qualquer ângulo que se olhe, há uma tentativa de agredir a soberania latino americana para impor uma hegemonia geopolítica, acessar recursos naturais estratégicos e conter o avanço de nações e blocos independentes do domínio ocidental. Há um cerco imperialista se formando no continente, com avanços de posições importantes, a vitória de Milei na Argentina em 2023 foi o primeiro sinal de um novo curso em desenvolvimento na América Latina, depois a derrota do MAS na Bolívia em 2025 confirmou, e a provável derrota da candidata comunista no Chile, será possivelmente o ponto alto dessa vaga reacionária que se abriu. Dependendo dos desdobramentos em 2026, podemos ainda ter como epílogo deste ciclo, derrotas da esquerda no Brasil e/ou na Colômbia.

A primeira onda de vitórias eleitorais da esquerda no continente latino americano se deu no início dos anos 2000, impulsionada pela crise dos planos neoliberais implementados na década de 90 e pelo boom das commodites. Esse primeiro ciclo entrou em refluxo entre 2014-2016, e uma segunda onda de ascensão da esquerda foi retomada após as graves consequências da pandemia que aprofundou desigualdades, gerou inflação e deteriorou o custo de vida. Aumentando a demanda por políticas públicas estatais para mitigar a agonia social e o desespero de multidões traumatizadas pelo horror dos números de mortes e sequelados pela Covid-19.

Precisamos examinar com mais cuidado o refluxo da segunda “onda rosa” latino americana, mas já podemos identificar os seguintes elementos principais: 1. Fragmentação e desorganização geopolítica entre governos de esquerda no continente, não há iniciativas estratégicas unitárias com potencial de impor uma agenda soberana no terreno político e econômico. 2. As sociedades latino americanas continuam vulneráveis com graves desigualdades sociais, desindustrialização e economia baseada em commodites, com forte dependência da tecnologia e inovação estrangeira.

3. A agonia social abre espaço para o desenvolvimento do crime organizado, gerando sensação generalizada de insegurança pública, se transformando na pauta privilegiada da extrema direita, na medida que os governos de esquerda não conseguem dar respostas de curto prazo para o problema.

Todos esses elementos facilitam o serviço das forças reacionárias dentro e fora dos países latino americanos, que atuam em parceria para implementar um projeto, cujo o resultado final, é a recolonização, controle geopolítico e saque das riquezas em benefícios da estratégia imperialista.

Segurança Pública/Narcoterrorismo: A agenda dominante da extrema direita

No início do segundo semestre desse ano o governo Lula, além de se beneficiar da condenação e prisão de Bolsonaro e generais golpistas, começou a superar uma crise de popularidade quando passou a controlar a inflação, ganhou apoio social no combate as tarifas de Trump e aproveitou oportunidades em relação aos erros da oposição na ocasião da tentativa de aprovação da “PEC da Blindagem”. Mas após o impacto da operação das forças policiais no complexo do alemão e da penha na cidade do Rio de Janeiro, gerando repercussão internacional pelo o alto índice de letalidade e violência, a extrema direita conseguiu recolocar no centro do debate nacional o tema da segurança. Figuras públicas ligadas a essa operação contra o “narco-terrorismo” organizada pelo governo do Rio de Janeiro, e governadores da oposição ganharam ampla visibilidade e apoio popular, ao mesmo tempo em que todas as pesquisas apontam que o crescimento da avaliação positiva de Lula foi interrompido, oscilando negativamente na margem de erro.

Chama a atenção a gravidade das movimentações, tanto do governo do estado de São Paulo, como do Rio de Janeiro, que estiveram no ultimo período em contato direto com o governo Trump. Trocaram informações, relatórios e estão trabalhando juntos na tentativa de classificar organizações ligadas ao trafico de drogas, como grupos terroristas – A doutrina do Narco Terrorismo - você pode conferir um artigo que escrevemos sobre esse tema aqui: https://esquerdaonline.com.br/2025/11/02/a-doutrina-do-narcoterrorismo-rodrigo-pimentel-e-um-propagandista-do-bolsonarismo/

Esse esforço explícito em fortalecer a narrativa do soft power americano, como também abrir caminho para possíveis intervenções e vantagens para o imperialismo estadunidense é a expressão de como o império conta com forte apoio de forças políticas da extrema direita no Brasil e no continente. Mesmo fantasiados de patriotas, estão na linha de frente da submissão covarde e entreguista, esse papel também vem sendo cumprindo por Maria Corina Machado na Venezuela que está prometendo privatizar e entregar todo o sistema petrolífero do país para empresas americanas se Maduro deixar o poder. Daniel Noboa, presidente do Equador, um dos principais aliados de Trump na região, está a frente de um referendo para mudanças constitucionais visando a instalação de bases militares estrangeiras no país, os equatorianos foram às urnas nesse domingo dia 16/11. No Chile, o primeiro turno da eleição presidencial que também acontece nesse domingo, indica que Jeannete Jara – candidata do partido comunista – deve vencer a primeira volta, mas dificilmente terá chances de repetir esse resultado no segundo turno que está marcado para 14 de dezembro. Atrás dela está três candidaturas de extrema direita, com apoio expressivo nas pesquisas eleitorais, e todos esses candidatos de oposição tem como pauta principal o tema da segurança pública, associando a esse tema, a questão da imigração de venezuelanos e colombianos.

Podemos citar vários exemplos, mas no último período, El Salvador, um pequeno país do Caribe, vem chamando a atenção de todo continente em relação a sua política de segurança pública, liderada pelo presidente Nayib Bukele. Trata-se de uma figura em ascensão da extrema direita latino americana, aliado próximo de Trump, promovendo parcerias para encarcerar prisioneiros expulsos dos EUA e um simbolo que reforça a política de combate ao suposto “ narco-terrorismo” na região. Várias lideranças da extrema direita brasileira estão agendando viagens para El Salvador com o objetivo de realizar capacitação e construir cooperação em relação ao tema da segurança pública.

A estratégia do imperialismo de combater ao “narco-terrorismo” como politica geral para retomar o controle do continente, em parceria com forças políticas da extrema direita pelos países latino americanos, colocando o tema da segurança publica no centro da disputa politica e ideológica, está conseguindo avançar posições no tabuleiro da região. Transformar os povos latino americanos em caricaturas e alegorias da simbologia “narco” tem o objetivo de fortalecer o complexo industrial militar americano, coagir, ameaçar e derrubar governos não alinhados, ganhar acesso vantajoso aos recursos estratégicos de todo continente e impedir qualquer margem de articulação independente e soberana.

Por um bloco em defesa da soberania latino americana!

O espectro de direita detém o “momentum ideológico”, especialmente através da pauta da segurança pública, que parece ser o tema mais urgente para o eleitorado de massas em vários países na América Latina. As pautas mais importantes da esquerda, em vários aspectos, necessita de intervalos de tempo mais longos e continuidade de governos para ter alcance concreto na vida das pessoas, como o combate a desigualdade social, o tema da crise ambiental e as questões que envolve a soberania nacional. Mas isso não significa que tudo está perdido e que a ascensão da extrema direita é um caminho que inevitavelmente será consolidado em 2025/2026. O resultado da luta de classes, do papel das mobilizações sociais, como também da eleição no Chile em 2025, Colômbia e Brasil em 2026 vão determinar os rumos do continente.

Precisamos lembrar que os partidos de maior penetração social da América Latina são ligados à esquerda, o PSUV venezuelano, o peronismo argentino, o Morena no México e o PT no Brasil. Além disso, a esquerda ainda governa os maiores PIBs do continente, Brasil, México, Colômbia e Chile. Isso demonstra que as forças progressistas possuem alcance de massas que permite desenvolver um bom combate político e interromper essa ascensão do espectro de direita. Será necessário reenquadrar o debate para além do tema da segurança, ou aprimorar um programa para prover soluções críveis para a questão da violência urbana e o combate ao crime.

Mas do ponto de vista macropolítico, que é o mais decisivo e importante, o que urge nesse momento é a construção de um bloco regional em defesa da soberania latino americana, com iniciativas que fortaleça o sentimento anti-imperialista no continente e que elabore parcerias e sistemas de cooperação econômicos que permita erguer pontes para a pesquisa, inovação, industrialização, produtividade, desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das amplas massas. O Brasil tem sido pioneiro em iniciativas de blocos como o BRICS, que tem sua contribuição para diminuir a dependência em relação ao mercado americano, mas é necessário agora avançar regionalmente.

Donald Trump ainda está no seu primeiro ano de gestão, já conseguiu operar um estrago significativo contra as forças de esquerda latino americanas, mas isso não se dá sem desgastes, os republicanos não estão passando incólumes. As ultimas eleições estaduais e de prefeituras nos EUA, revelou ao mundo que existe um descontentamento das massas estadunidenses com a forma trumpista de governar. O ponto alto mais importante dessa resistência até agora, foi a eleição de Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York, expressando sinais que o jogo está sendo jogado, e que ninguém regula a América!