Querendo ou não, o cérebro apertou “aceitar termos” sem ler

A língua não é patrimônio inerte. Não repousa em gramáticas nem se curva à vigilância de manuais. Ela reage ao tempo — e, ao reagir, expõe as fragilidades de quem a utiliza. Algumas expressões são apenas modas; outras denunciam um rebaixamento do pensamento. “Querendo ou não” tornou-se uma dessas marcas.

Nos últimos anos, especialmente após a pandemia no Brasil, a expressão passou a abrir raciocínios com uma frequência inquietante. Surge antes de qualquer argumento, como uma senha que autoriza o falante a prosseguir sem maior esforço intelectual. “Querendo ou não, isso é assim.” “Querendo ou não, vai acontecer.” A frase não prepara o pensamento — ela o substitui.

O problema não está na língua. Está no uso que fazemos dela.

“Querendo ou não” opera como um atalho retórico que dispensa demonstração, evidência e até responsabilidade. Ao ser acionada, desloca o eixo da fala: não se trata mais de convencer, mas de impor uma suposta inevitabilidade. O interlocutor é colocado diante de um fato consumado, ainda que esse fato exista apenas na cabeça de quem fala.

É uma forma de autoritarismo em escala doméstica.

Há, nesse gesto, uma abdicação disfarçada. A expressão neutraliza a vontade — do outro e do próprio falante. Se algo ocorre “querendo ou não”, então a deliberação perde relevância. A frase carrega um fatalismo preguiçoso, que se apresenta como lucidez, mas funciona como rendição antecipada.

E, pior: protege quem fala.

Se a afirmação se sustenta, parece assertiva; se desmorona, pode ser reinterpretada como simples constatação de uma tendência. É uma blindagem discursiva conveniente, que evita o risco de pensar com rigor. A frase não se compromete — ela se escuda.

Convém dizer sem rodeios: o uso reiterado e automático de “querendo ou não” é, muitas vezes, um sintoma de pobreza reflexiva e vocabular. Não da língua — jamais da língua. Mas de quem fala. A mesma língua que produziu Luís de Camões, Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector não empobreceu. O que se empobrece, aqui, é o gesto de pensar antes de falar.

Há também um traço histórico nesse fenômeno. A pandemia instaurou uma experiência coletiva de descontrole: decisões verticais, cenários voláteis, previsões falhas. A linguagem absorveu esse ambiente. “Querendo ou não” passou a funcionar como um marcador de impotência — uma forma de reconhecer, sem elaborar, que os acontecimentos escapavam à vontade individual.

Mas transformar contingência em regra é um erro.

Quando a língua passa a reiterar que a vontade é irrelevante, o pensamento acompanha essa redução. A repetição consolida a ideia de que pouco há a fazer, pouco a discutir, pouco a decidir. E, assim, a expressão deixa de ser um recurso e passa a ser um hábito que empobrece o debate.

Há ainda um elemento quase cômico — e involuntário — nesse uso. Em muitas situações, “querendo ou não” antecede opiniões frágeis, palpites travestidos de análise, conclusões apressadas. É como se a frase vestisse terno e gravata para uma ideia que chegou de chinelo. A formalidade da abertura não salva a precariedade do conteúdo.

Isso não significa interditar a expressão.

A língua não se disciplina por decreto, nem se corrige por vigilância moral. Mas exige consciência de uso. Cada escolha linguística carrega uma visão de mundo — e “querendo ou não” revela uma disposição recorrente de substituir reflexão por automatismo.

Talvez o ponto não seja eliminar a frase, mas recusar seu uso como muleta.

Porque, no fim, não é a língua que falha. Somos nós que, por comodidade ou descuido, abrimos mão de explorar a potência que ela oferece. E essa renúncia, silenciosa e cotidiana, cobra seu preço: um pensamento mais raso, uma argumentação mais frágil, uma comunicação menos honesta.

A língua continua inteira.

Resta saber se estamos à altura dela.