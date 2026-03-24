Ratinho Jr. deve lançar Eduardo Pimentel para enfrentar Moro nas eleições do Paraná

O cenário político do Paraná sofreu uma reviravolta significativa após declarações feitas pelo empresário e ex-deputado Tony Garcia em entrevista à TV 247. Segundo ele, o governador Ratinho Junior (PSD) teria convencido o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, a disputar o governo estadual nas próximas eleições. O anúncio oficial da candidatura deve ocorrer nos próximos dias.

A possível entrada de Pimentel na corrida altera a correlação de forças no estado. De acordo com pesquisas encomendadas pelo grupo político do governador, o prefeito já aparece em segundo lugar nas intenções de voto, caso a eleição fosse realizada hoje. À frente estaria o ex-juiz e senador Sergio Moro, que formalizou nesta terça-feira sua filiação ao Partido Liberal (PL), com apoio do senador Flávio Bolsonaro.

Tony Garcia também indicou que poderá lançar sua própria candidatura ao governo, o que adiciona mais um elemento de imprevisibilidade à disputa. Sua eventual participação tende a impactar diretamente o debate eleitoral, especialmente devido às denúncias que tem feito contra Moro. Tony é filiado ao PP, mas seria candidato por outra legenda.

Em 2023, o ex-deputado revelou ter atuado como agente infiltrado a serviço de Moro durante o período em que este era juiz federal. Segundo Garcia, ele foi coagido a realizar investigações clandestinas que teriam sido utilizadas para pressionar adversários, incluindo desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Entre as acusações mais graves está a suposta existência de um vídeo envolvendo magistrados em uma festa com garotas de programa em um hotel de Curitiba, episódio que ficou conhecido como “festa da cueca”. As denúncias levaram à abertura de um inquérito pela Polícia Federal, que realizou buscas na 13ª Vara Federal de Curitiba. Durante a operação, teriam sido encontradas evidências da existência do vídeo, além da confissão do advogado Sérgio Costa de que foi responsável pela gravação.

Diante desse contexto, a eleição no Paraná tende a ser uma das mais tensas do país. Caso as articulações políticas se confirmem, o embate entre os principais candidatos deve ser marcado por confrontos diretos e revelações sensíveis.

Tony Garcia, por sua vez, sinaliza que pretende levar suas acusações ao centro do debate eleitoral. “Ninguém conhece mais o Moro e sabe dos seus crimes como juiz do que eu”, afirmou o empresário, indicando que sua participação poderá influenciar decisivamente os rumos da campanha.