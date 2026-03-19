Flávio Bolsonaro diz que apoio a Moro no Paraná veio após informação sobre Ratinho Jr. na disputa presidencial

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou, nesta quinta-feira (19), que o apoio ao nome de Sergio Moro (União-PR) para o governo do Paraná foi motivado por informações de que o governador Ratinho Júnior será o candidato do PSD à Presidência da República. Segundo o parlamentar, o cenário político levou o Partido Liberal a definir estratégia própria no estado. As informações são do jornal O Globo.

Flávio afirmou que, diante da possível escolha de Ratinho Jr. pelo PSD, o PL optou por apoiar a candidatura de Moro ao governo paranaense, destacando que o senador deve se filiar à legenda em breve. "O Ratinho é um grande quadro, inegavelmente, com uma boa avaliação, mas cada partido tem direito de lançar seus pré-candidatos. A informação que nós temos é que ele será o candidato pelo PSD, portanto, temos que tomar decisões a partir do posicionamento dele", disse o parlamentar.

O senador também afirmou que houve diálogo com Moro para consolidar o apoio. "Vamos tocar a vida lá no Paraná. Conversamos com o Sergio Moro e ficou resolvido que ele concorrerá ao governo com o nosso apoio e pelo PL", declarou. As declarações foram feitas durante evento com empresários do grupo Lide, no qual participou de uma palestra conduzida pelo chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Curi.

Decisão do STF sobre eleição no Rio

Durante o encontro, Flávio Bolsonaro comentou ainda a decisão liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu parte das regras definidas pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para uma eventual eleição indireta de governador. A medida está relacionada à possibilidade de renúncia do governador Cláudio Castro (PL-RJ). Segundo o senador, o tema ainda será analisado pelo plenário do STF.

"O plenário vai decidir sobre essa lei, se ela permanece em vigor ou não. É óbvio que isso nos faz ter que nos reunirmos novamente e pensar quais cenários. Não dá para adiantar nada agora", afirmou. Flávio acrescentou que conversou com o governador na manhã desta quinta-feira e que lideranças do grupo político estão avaliando os próximos passos.

Saúde de Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro também comentou o estado de saúde de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o senador, a família espera que, após a alta hospitalar, seja concedida prisão domiciliar por razões humanitárias. "Aconteceu algo que a própria defesa já havia avisado, porque essa já foi a sexta internação dele nos últimos meses", disse.

Ele afirmou ainda que há expectativa de que o pedido seja aceito com base nos laudos médicos apresentados. "O que se espera com toda a documentação, os laudos apresentados e com a nossa petição requerendo mais uma vez a domiciliar humanitária, eu tenho expectativa de que ele possa, ao menos, estar em casa com o acompanhamento permanente dos familiares."